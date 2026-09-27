Justitie

Femeie de 27 de ani, ucisă în comuna Gugești din Vrancea. Soțul, arestat preventiv

Femeie de 27 de ani, ucisă în comuna Gugești din Vrancea. Soțul, arestat preventiv
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Din cuprinsul articolului

O femeie în vârstă de 27 de ani a murit după ce ar fi fost înjunghiată de soțul său, în comuna Gugești, județul Vrancea. Polițiștii au stabilit că între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei.

Incidentul a fost anunțat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică. Polițiștii și un echipaj medical au fost trimiși de urgență la locul indicat.

Echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru femeie, fiind constatat decesul acesteia.

Crimă în Vrancea. Soțul femeii, arestat preventiv

În urma cercetărilor și a administrării probelor, soțul femeii, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie, sub forma omorului.

Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea.

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