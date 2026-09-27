WALDEVAR Energy a transmis o primă reacție după arestarea lui Cristian Theodor Dragomir în dosarul în care DNA investighează o presupusă mită de 450.000 de euro, legată de un contract pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice la Gheorgheni. Compania se delimitează de faptele cercetate și spune că propriul Departament de Control Intern începuse încă de acum aproximativ un an și jumătate verificarea activității lui Dragomir, după apariția unor nereguli și suspiciuni.

„WALDEVAR Energy se delimitează categoric de orice act de corupţie, fraudă sau altă conduită contrară legii. Integritatea, corectitudinea şi respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care WALDEVAR şi-a construit activitatea şi dezvoltarea în România şi pe pieţele internaţionale. Aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizaţie, indiferent de funcţie”, afirmă, într-un comunicat de presă, reprezentanţii WALDEVAR Energy, compania al cărei CEO, Cristian Theodor Dragomir, a fost arestat de DNA pentru o presupusă mită de 450.000 de euro.

Reprezentanții companiei spun că presupusa faptă de corupție relatată în ultimele ore a fost identificată și documentată în ancheta desfășurată de Direcția Națională Anticorupție.

„Compania nu a participat la presupusa faptă de corupţie şi nu este beneficiara acesteia”, punctează reprezentanţii companiei.

WALDEVAR spune că verificările proprii au început cu aproximativ un an și jumătate în urmă, după ce Departamentul de Control Intern a identificat nereguli și suspiciuni privind acțiuni care ar fi putut prejudicia societatea. Pe măsură ce verificările au avansat, compania spune că au apărut elemente pe care a considerat necesar să le documenteze cu ajutorul unor specialiști în domeniul juridic.

„Demersul companiei a avut la bază neregulile identificate prin propriile mecanisme de control şi suspiciunile privind posibile fapte săvârşite în detrimentul WALDEVAR”, precizează sursa citată.

După verificările interne, WALDEVAR afirmă că a sesizat organele competente și că le-a pus la dispoziție informațiile și documentele pe care le considera relevante.

Compania face însă diferența între investigația internă pe care a desfășurat-o și ancheta penală derulată ulterior de autorități.

„Investigaţia internă WALDEVAR şi activităţile de urmărire penală desfăşurate ulterior de autorităţile competente trebuie, aşadar, înţelese distinct. Fapta de corupţie prezentată acum în presă a fost identificată şi documentată în cadrul anchetei DNA. Waldevar Energy nu cunoaşte toate detaliile investigaţiei şi, oricum, nu poate dezvălui datele cunoscute având în vedere caracterul nepublic al anchetei penale şi respectarea prezumţiei de nevinovăţie”, adaugă compania.

Reprezentanții WALDEVAR spun și că nu acceptă ca numele companiei sau activitatea angajaților să fie asociate automat cu faptele imputate unei persoane din conducere.

„În momentul în care mecanismele noastre interne de control au identificat nereguli, am ales calea corectă: verificare, documentare, asistenţă juridică şi sesizarea instituţiilor competente. WALDEVAR va continua să coopereze deplin cu autorităţile şi va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare. Pentru noi nu există funcţie, relaţie comercială sau interes personal care să fie mai presus de lege. Acţiunile individuale atribuite unui membru al conducerii nu reprezintă valorile, politica sau modul de funcţionare al WALDEVAR Energy. Compania aplică principiul toleranţei zero faţă de corupţie, fraudă, prejudicierea companiei şi orice altă conduită contrară legii”, mai arată sursa citată.

Compania menționează că respectă prezumția de nevinovăție și că numai instanțele pot stabili existența unei infracțiuni și răspunderea penală individuală.

În dosarul instrumentat de DNA, administratorul unei firme și angajatul unei alte societăți comerciale au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Procurorii investighează o presupusă mită de 450.000 de euro, sumă care ar fi reprezentat 2% din valoarea unui contract privind construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii la Gheorgheni.

"În perioada februarie - septembrie 2026, inculpatul G.H., în calitate şi în legătură cu atribuţiile sale de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi solicitat de la administratorul unei alte societăţi comerciale suma de 450.000 de euro, la care se adăuga TVA, reprezentând 2% din valoarea unui contract încheiat în luna iulie 2026 între cele două societăţi", au afirmat reprezentanţii DNA.

Contractul vizat de anchetatori privește construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh în municipiul Gheorgheni.

Procurorii susțin că administratorul ar fi beneficiat de sprijinul unei persoane angajate la societatea care avea calitatea de prestator în contract.

"În realizarea demersurilor infracţionale, inculpatul G.H. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului D.C.T., angajat al societăţii comerciale care avea calitatea de prestator în contractul menţionat anterior, şi care ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate", a mai transmis sursa citată.

Pentru ascunderea destinației reale a banilor, suma ar fi urmat să fie plătită de societatea prestatoare către o altă companie printr-un contract de recomandare, de tip „referral”, care prevedea un comision de succes și care figurează întocmit la 24 august 2026.

DNA a anunțat că cercetările au pornit de la o plângere penală pentru abuz în serviciu, iar ulterior urmărirea penală a fost extinsă și pentru infracțiuni de corupție.