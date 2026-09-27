Un contract încheiat în iulie 2026 pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice la Gheorgheni se află în centrul anchetei DNA în care au fost arestați preventiv Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL, și Gregor Hudohmet, director al companiei GEN-I Sonce. Procurorii susțin că suma de 450.000 de euro, plus TVA, ar fi urmat să fie plătită prin intermediul unui contract comercial și prezentată drept comision de succes.

Suma investigată de procurori ar fi reprezentat 2% din valoarea contractului. Potrivit DNA, plata nu ar fi urmat să fie făcută direct, ci printr-un mecanism care presupunea transferarea banilor către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare.

Contractul aflat în atenția anchetatorilor privește construirea, la Gheorgheni, a unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate de 55 MW/220 MWh. Gregor Hudohmet ar fi solicitat cei 450.000 de euro, plus TVA, administratorului unei alte societăți comerciale, în legătură cu acest proiect.

Procurorii susțin că banii nu ar fi trebuit să apară ca o plată directă. Suma ar fi urmat să fie transferată de societatea prestatoare către o altă companie în baza unui contract de recomandare, denumit „referral”.

Prin document ar fi fost prevăzută plata unui comision de succes. În ancheta DNA, acest contract apare drept modalitatea prin care cei 450.000 de euro ar fi fost prezentați ca parte a unei operațiuni comerciale.

Contractul de „referral” ar fi fost întocmit la 24 august 2026.

În anchetă apare și Cristian Theodor Dragomir, director executiv al Waldevar Energy SRL. Procurorii susțin că acesta ar fi făcut în mod repetat presiuni asupra administratorului societății pentru ca suma solicitată să fie plătită.

Cei 450.000 de euro ar fi reprezentat, potrivit DNA, 2% din valoarea contractului încheiat între cele două companii. Raportată la acest procent, valoarea contractului ajunge la aproximativ 22,5 milioane de euro, fără TVA.

Contractul vizează proiectul de la Gheorgheni, unde este prevăzută instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh.

Astfel, suma aflată în centrul anchetei ar fi fost legată direct de valoarea contractului și ar fi urmat să fie achitată sub forma comisionului prevăzut în documentul de recomandare.

Tribunalul București a admis, pe 26 septembrie, propunerea procurorilor DNA și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gregor Hudohmet și Cristian Theodor Dragomir.

Cei doi sunt cercetați pentru luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate.

Gregor Hudohmet și Cristian Theodor Dragomir beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.