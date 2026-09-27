Hagi schimbă echipa pentru meciul cu Bosnia. România țintește primul loc

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat duminică, într-o conferință de presă, că va face mai multe schimbări în echipa României pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor. Meciul se va disputa pe Arena Națională, fără spectatori, iar tricolorii intră pe teren cu obiectivul de a obține cele trei puncte.

Hagi spune că modificările din echipă fac parte din strategia pe care a folosit-o și în vară, când a apelat la un lot extins și la formule diferite de joc.

„Avem multă muncă pentru a deveni competitivi. Trebuie să avem încredere unul în altul. Dacă dispare această încredere, lucrurile se complică. Dacă pierzi asta, lucrurile vor fi foarte grele. Toată strategia pe care o am am făcut-o şi în vară, văd că nu ţineţi cont, am jucat cu două echipe, au venit 30 şi ceva de jucători, am făcut această convocare, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, e nevoie de acest lucru pentru că am încredere în jucători. Trebuie să facem în aşa fel încât să câştigăm meciul. În mai-iunie a ieşit, acum vom vedea. Încrederea totală trebuie să fie în echipa mea”., a declarat Hagi, într-o conferinţă de presă.

Selecționerul a spus că absența spectatorilor reprezintă un dezavantaj, însă obiectivul echipei rămâne câștigarea partidei.

„Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câştigăm. Vă promit că la următoarea şedinţă vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni. E cel mai greu lucru, dar mi-l asum. Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun.

Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred şi vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Ştiu pe ce loc am preluat echipa şi cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă. Lucrez pentru România şi vreau să fac o echipă să câştige meciuri şi să meargă la Campionatele Europene şi apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai şi numai încredere. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”, a spus Hagi.

Hagi a vorbit și despre direcția pe care vrea să o dea echipei naționale. Selecționerul spune că România trebuie să devină mai competitivă și să construiască o mentalitate orientată spre victorie.

Selecționerul a afirmat că nu vrea să își concentreze atenția asupra criticilor, ci asupra modului în care echipa poate progresa și poate obține rezultate.

„Criticile fac parte din joc. Nu e obiectul meu acesta, obiectivul meu principal e să creez o echipă competitivă, care să aducă cât mai multe victorii şi să aducă oamenii lângă echipă. Acesta este obiectivul meu, nu e scopul meu să discut alte lucruri. Eu trebuie să rămân cu obiectivul meu, cu direcţia mea, să fac o echipă competitivă, care prestează un fotbal bun, să stea bine în teren, să stea bine la fazele fixe, să aibă curaj, acestea sunt lucrurile la care eu vreau să lucrez. Victoriile aduc victorii. Vrem să încercăm să luăm locul 1, să luăm fiecare meci în parte şi să câştigăm. De la început, obiectivul meu e în această direcţie. Spun un lucru, dacă se va împlini, vom vedea”, a declarat selecționerul.

Hagi a mai spus că are un plan pe doi ani pentru obținerea performanțelor și că obiectivul rămâne construirea unei echipe capabile să câștige constant.

România întâlnește Bosnia-Herțegovina luni, de la ora 21:45, în Liga Națiunilor.

Partida va avea loc pe Arena Națională și se va disputa fără spectatori. Hagi spune că, în ciuda lipsei publicului, România va încerca să obțină victoria și să rămână în cursa pentru primul loc.