Rusia ar fi reluat activitatea sistemului nuclear „Dead Hand”, cunoscut oficial sub numele Perimetr, într-un complex militar secret din Munții Urali, potrivit unei anchete realizate de Danwatch împreună cu The Sunday Times și Dossier Center. Documentele analizate de jurnaliști indică lucrări ample de extindere și modernizare a instalației subterane Object 1335, despre care experții spun că este centrul de comandă al sistemului.

Ancheta Danwatch se bazează pe analiza a peste două milioane de documente privind achizițiile armatei ruse, colectate dintr-o bază de date publică în cursul anului 2024. Potrivit publicației, autoritățile ruse au încercat în repetate rânduri să limiteze accesul la baza de date, însă jurnaliștii au reușit să obțină documentele.

Din documente reiese că, începând din 2018, Ministerul rus al Apărării a lansat mii de comenzi pentru lucrări și materiale destinate complexului Object 1335, aflat în apropierea localității Kytlym, la poalele muntelui Kosvinsky.

Investigația indică lucrări desfășurate de-a lungul mai multor ani, cel puțin până în 2024 și posibil și ulterior. Acestea au inclus atât consolidarea complexului subteran, cât și instalarea unor echipamente și sisteme noi.

Object 1335 este amplasat în interiorul muntelui Kosvinsky, într-o zonă extrem de izolată din Urali. Accesul se face printr-o bază militară păzită, unde funcționează unitatea specială 20003.

În spatele unor puncte succesive de control se află o intrare metalică masivă care duce către un sistem subteran de clădiri și tuneluri, aflat sub sute de metri de rocă.

Foști militari care au servit în unitatea 20003 au descris pentru Danwatch, The Sunday Times și Dossier Center complexul drept unul de mari dimensiuni. Unul dintre ei a spus că rețeaua de tuneluri este atât de extinsă încât în interior ar circula autobuze.

Informațiile despre interior sunt însă extrem de puține. În peste patru decenii de existență a instalației, aproape niciun detaliu nu a devenit public. Danwatch susține că a identificat sute de imagini cu unitatea militară de la suprafață, însă o singură fotografie pare să provină din interiorul complexului.

Documentele analizate de anchetatori arată amploarea lucrărilor. Începând din 2018, Direcția a 8-a Principală pentru Construcții Militare a Ministerului rus al Apărării a comandat materiale și echipamente pentru Object 1335.

Printre acestea s-au aflat produse aparent banale, precum toalete, robinete, garnituri și veste reflectorizante, dar și seifuri, încuietori electromagnetice și senzori cu infraroșu.

Au fost comandate, de asemenea, utilaje grele pentru excavare și perforarea rocii, instalații de ventilație pentru mine, filtre speciale pentru substanțe chimice și biologice și particule radioactive, precum și echipamente electrice proiectate să reziste la explozii și cutremure.

Cantitățile de materiale sunt considerabile. Documentele indică aproximativ 22.000 de tone de oțel pentru armare și elemente metalice, 600 de kilometri de cabluri electrice, 14.000 de lămpi și becuri și peste 56.000 de tone de ciment.

Profesorul Per Goltermann, de la Departamentul de Construcții și Inginerie Mecanică al Universității Tehnice din Danemarca, a estimat pentru Danwatch că numai cimentul comandat ar putea permite producerea a aproximativ 150.000 de metri cubi de beton.

„Este un proiect de construcție enorm”, a spus profesorul, potrivit anchetei.

Unele documente de licitație oferă indicii despre destinația complexului. Unul dintre ele precizează că Object 1335 urma să găzduiască echipamente pentru sisteme de comandă, comunicații și securitate, precum și spații pentru personalul aflat în regim de pregătire permanentă.

Pentru lucrările care implicau secrete de stat era necesară o licență emisă de FSB, serviciul rus de securitate.

Documentele impuneau inclusiv reguli stricte pentru șoferii care transportau materialele. Aceștia nu aveau voie să aibă asupra lor telefoane, calculatoare sau alte dispozitive electronice pe durata livrărilor.

Potrivit experților citați de Danwatch, lucrările de la Object 1335 sunt legate de modernizarea sistemului Perimetr, cunoscut în Occident sub numele „Dead Hand”.

Sistemul a fost conceput în perioada Războiului Rece ca mecanism de asigurare a unei riposte nucleare chiar și în cazul în care conducerea politică și militară a Uniunii Sovietice ar fi fost eliminată într-un atac.

Ideea era ca, în anumite condiții, capacitatea de răspuns nuclear să nu depindă exclusiv de transmiterea ordinelor prin canalele obișnuite de comandă.

În cazul unui atac nuclear asupra teritoriului rus, sistemul ar fi putut monitoriza indicatori precum radiațiile și activitatea seismică și, dacă legătura cu conducerea era întreruptă, ar fi permis transmiterea ordinelor de represalii către forțele nucleare.

Perimetr a fost conceput în anii 1970 și a fost activat în noul complex din Munții Kosvinsky în 1985, potrivit informațiilor prezentate în anchetă.

Sistemul făcea parte din logica descurajării nucleare bazate pe ideea că un atac împotriva unei puteri nucleare ar conduce inevitabil la o ripostă devastatoare.

Jeffrey Lewis, lector specializat în dezarmare nucleară și controlul armamentului la Stanford University, a analizat informațiile prezentate de Danwatch și consideră că acestea indică o posibilă repunere în funcțiune a sistemului.

„Cea mai simplă explicație este că rușii probabil repun Dead Hand în funcțiune”, a declarat Lewis.

El a explicat că Object 1335 este cunoscut drept centrul de comandă al Forțelor Strategice de Rachete și locul asociat sistemului Perimetr.

În opinia sa, amploarea lucrărilor de modernizare este relevantă tocmai prin prisma rolului pe care instalația îl are în arhitectura nucleară rusă.

Tom Røseth, expert în politica de securitate a Rusiei și instructor-șef în studii de intelligence la Colegiul Militar Norvegian, consideră, de asemenea, că informațiile indică modernizarea Perimetrului cu tehnologii noi.

El atrage însă atenția asupra rolului defensiv al sistemului. Potrivit expertului, Perimetr a fost proiectat pentru represalii, nu pentru lansarea unui prim atac.

Røseth consideră că lucrările din munte pot avea legătură cu protejarea instalației împotriva unor atacuri asupra infrastructurii de comandă și control.

El a indicat inclusiv dezvoltarea de către Statele Unite a unor arme capabile să lovească obiective fortificate aflate la mare adâncime și a arătat că protejarea unui astfel de centru ar putea presupune săparea unor tuneluri mai adânci și consolidarea structurilor existente.

Ancheta Danwatch identifică și o altă categorie de informații: declarații ale unor foști oficiali și militari ruși implicați în dezvoltarea sistemului.

Într-o revistă militară rusă, mai mulți veterani ai Forțelor Strategice de Rachete au susținut că Perimetr a fost modernizat și reinstalat la Object 1335.

Într-o serie de articole, aceștia au descris sistemul ca fiind readus în „stare de pregătire de luptă” în 2023, după o perioadă îndelungată de lucrări și teste.

Generalul-maior în rezervă V. G. Khalin, care a participat la dezvoltarea versiunii inițiale a Perimetrului în anii 1970, a relatat că între 2005 și 2010 a fost unul dintre specialiștii implicați în modernizarea sistemului.

Potrivit declarațiilor sale, lucrările au fost realizate în baza unui decret secret al președintelui Vladimir Putin.

Khalin a spus că sistemul de automatizare al Perimetrului a fost actualizat, iar capacitățile tehnice au fost extinse prin includerea unor centre mobile de comandă și a comunicațiilor prin satelit.

În ianuarie 2026, el a scris că, dacă va fi necesar, Forțele Strategice de Rachete își vor îndeplini „misiunea istorică” de represalii împotriva unui inamic care ar încălca independența Rusiei.

Danwatch notează că aceste afirmații au fost făcute într-o publicație dedicată veteranilor militari ruși, nu într-un interviu acordat presei internaționale.

Existența sistemului Perimetr nu este o informație complet necunoscută.

În 2011, generalul Serghei Karakaev, comandantul Forțelor Strategice de Rachete, a confirmat existența sistemului într-un interviu, fără să prezinte însă dovezi publice.

În august 2025, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a făcut, la rândul său, referire la „Dead Hand” într-un mesaj adresat președintelui american Donald Trump.

Medvedev a avertizat asupra pericolului reprezentat de sistem, ceea ce a fost urmat de o reacție a lui Trump pe propria platformă de socializare și de decizia de a repoziționa două submarine nucleare în zone considerate mai potrivite.

Potrivit Danwatch, elementul nou al investigației este legătura dintre aceste declarații și activitatea documentată în zona Object 1335.

Perimetr a apărut într-o perioadă în care arsenalul nuclear mondial creștea rapid.

Între 1970 și 1980, Uniunea Sovietică a produs peste 18.000 de focoase nucleare și, în 1979, a ajuns să dețină pentru prima dată un număr mai mare de focoase decât Statele Unite, potrivit datelor prezentate în anchetă.

În paralel cu negocierile americano-sovietice de la Geneva din prima parte a anilor 1980, Uniunea Sovietică pregătea infrastructura subterană din Munții Kosvinsky.

Jurnalistul american David Hoffmann, autorul cărții „Dead Hand”, a relatat că lucrările la centrul de comandă au fost realizate în contextul pregătirilor pentru eventualitatea unui război nuclear.

Steven Pifer, fost ambasador american în Ucraina și diplomat în mai multe capitale, care a participat la negocierile de la Geneva în calitate de consilier al delegației americane, a descris atmosfera de la acea vreme drept una dominată de paranoia strategică.

El consideră că rolul sistemului era în primul rând să ofere conducerii de la Moscova certitudinea că o ripostă ar putea avea loc chiar dacă aceasta ar fi fost eliminată într-un atac.

Pifer a spus însă că declarațiile privind actualizarea automatizării sistemului îl fac „puțin nervos”, deoarece, la un anumit nivel, „scoți omul din buclă”.

Andy Weber, fost adjunct al secretarului american al Apărării pentru programele de apărare nucleară, chimică și biologică și fost consilier în probleme nucleare al președintelui Barack Obama, consideră că informațiile analizate indică, de asemenea, reactivarea Perimetrului.

Weber a spus că modernizarea Object 1335 trebuie privită în contextul investițiilor mai ample făcute de Rusia în ultimul deceniu în sisteme de lansare, focoase nucleare și infrastructura de comandă și control.

Tom Røseth a legat, la rândul său, lucrările de la Object 1335 de modernizarea mai amplă a infrastructurii nucleare ruse.

Danwatch amintește că, în 2025, a documentat împreună cu Der Spiegel lucrări de reconstrucție la zeci de instalații nucleare din Rusia, destinate să susțină noi sisteme de armament nuclear.

Pentru Andy Weber, volumul de documente referitoare la lucrările din zona Object 1335 reprezintă o descoperire importantă.

El a ridicat însă și posibilitatea ca o parte dintre informațiile devenite publice prin procedurile de achiziție să fi fost lăsate intenționat să ajungă în exterior.

Argumentul său este că existența unui asemenea sistem are valoare de descurajare doar dacă adversarul știe că el există și poate funcționa.

Weber a comparat situația cu filmul „Dr. Strangelove”, realizat de Stanley Kubrick în 1964, în care Uniunea Sovietică dispune de o armă capabilă să distrugă lumea, dar nu îi informează pe americani despre existența ei.

Potrivit fostului oficial american, Moscova ar putea avea interesul ca adversarii săi să știe că sistemul este operațional.

Danwatch, The Sunday Times și Dossier Center au transmis rezultatele investigației Kremlinului, prin serviciul de presă, precum și direct purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Potrivit anchetei, autoritățile ruse nu au răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

Danwatch precizează că investigația indică o legătură între lucrările documentate la Object 1335 și modernizarea sau posibila reactivare a sistemului Perimetr, însă natura exactă a lucrărilor și stadiul operațional al sistemului nu sunt prezentate public de autoritățile ruse.

Ancheta este realizată de Danwatch în colaborare cu The Sunday Times și Dossier Center.