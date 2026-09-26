Pacea cu degetul pe trăgaci

Cum a învățat sistemul internațional să negocieze în timp ce se înarmează Europa de la sfârșitul secolului al XIX-lea avea un nume elegant pentru starea sa de spirit: pax armata. Marile puteri semnau tratate, organizau congrese și schimbau vizite de curtoazie între monarhi înrudiți, în timp ce statele-majore perfecționau orarele feroviare ale mobilizării.

Pacea era reală, dar avea contur de fortificație. Săptămâna 19–25 septembrie 2026 readuce în memorie această formulă, cu o diferență esențială: astăzi nu mai există nici măcar iluzia unei frontiere nete între starea de pace și starea de război. Există doar un spectru continuu, pe care actorii se deplasează după nevoie, uneori în aceeași zi și în același dosar.

Diplomația nu a dispărut. Dimpotrivă, rareori au existat atâtea canale deschise simultan: Washingtonul discută cu Beijingul și cu Teheranul, Moscova își declară disponibilitatea pentru dialog, iar capitalele din Golf caută formule de ieșire dintr-o spirală pe care nimeni nu pare să o dorească. Numai că fiecare dintre aceste conversații se poartă sub umbrela unor capabilități militare expuse ostentativ, ca argumente puse pe masă alături de dosarele negociatorilor.

Competiția strategică nu a ales între forță, sancțiuni, tehnologie și energie; le folosește pe toate deodată.