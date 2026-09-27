Deputatul PSD Mihai Fifor respinge afirmațiile privind o posibilă implicare a Statelor Unite în căderea Guvernului Bolojan și susține că explicația trebuie căutată în votul din Parlament și în nemulțumirile legate de politicile fostului Executiv. Reacția sa vine după apariția unor informații atribuite unei discuții private în care ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi vorbit despre schimbarea unor guverne.

Președintele PSD Arad a publicat un mesaj amplu pe Facebook, în care critică teoria potrivit căreia Washingtonul ar fi avut un rol în demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

„Oare chiar nu v-ați săturat să faceți mizeriile astea? Nu v-ați săturat să vă bateți joc de români în timp ce prăduiți țara asta de luni de zile? Nu v-ați săturat de aiureli ca astea?”, scrie liderul PSD Arad.

Discuția a apărut după ce Wall Street Journal a relatat despre afirmații care i-ar fi fost atribuite ambasadoarei americane în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit relatării citate, aceasta ar fi făcut, în luna martie, în cadrul unei conversații private la Atena, o afirmație care putea fi interpretată în sensul că Statele Unite ar putea contribui la schimbarea unor guverne. Discuția ar fi avut loc în contextul apropierii momentului în care Cabinetul Bolojan urma să cadă.

Informația s-a bazat pe relatarea unei persoane despre care publicația a scris că a participat la conversație și pe alte persoane cărora episodul le-ar fi fost povestit ulterior. Avocatul ambasadoarei a contestat versiunea prezentată.

Mihai Fifor respinge această interpretare și afirmă că motivele demiterii Executivului au fost interne.

„Sigur, Guvernul Bolojan a căzut pentru că «americanii». Pentru că cică așa ar fi zis ambasadoarea SUA la Atena. Un fake grosolan, de altminteri. Serios? Atât puteți? Chiar ne credeți idioți?”, afirmă deputatul PSD.

Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, după adoptarea unei moțiuni de cenzură inițiate de parlamentari PSD, AUR și PACE - Întâi România. Pentru moțiune au votat 281 de parlamentari, patru au votat împotrivă, iar trei voturi au fost anulate. Pentru adoptare erau necesare cel puțin 233 de voturi. Fifor invocă rezultatul votului pentru a contesta teoria unei intervenții externe.

„Oare nu cumva Bolojan a fost trimis acasă cu votul covârșitor al Parlamentului? Chiar toți cei care am votat suntem cuprinși de o transă colectivă indusă de SUA?”, întreabă Fifor.

Deputatul PSD aduce în discuție și nemulțumirea exprimată de respondenți în sondajele de opinie publicate în septembrie.

„Chiar toți cei peste 85% dintre români care susțin apăsat că România merge într-o direcție greșită sunt trădători de țară, că așa zice un bizar USR-ist? Chiar ne-am pierdut mințile de tot?”, afirmă Fifor.

Un sondaj Avangarde realizat în perioada 12-22 septembrie, prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1.020 de adulți, arată că 88% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 8% apreciază că direcția este bună. Marja de eroare declarată este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Un alt barometru, realizat de INSCOP în perioada 1-7 septembrie, indică 76,5% dintre respondenți care consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită și 17,1% care apreciază direcția drept bună.

În continuarea postării, liderul PSD Arad susține că motivele pentru care Cabinetul Bolojan a pierdut sprijinul Parlamentului ar trebui căutate în politicile economice și sociale. Afirmațiile privind starea economiei, sănătății, nivelul prețurilor sau efectele măsurilor guvernamentale îi aparțin lui Mihai Fifor.

„Nu cumva Guvernul Bolojan a căzut pentru că a nenorocit țara asta? Că economia e praf, că inflația e până la cer și dincolo de el? Că sănătatea e blocată și mor oameni în spitale pentru că nu mai sunt bani pentru susținerea sistemului? Că românii nu își mai pot duce traiul de pe o zi pe alta și suntem în prag de iarnă? Că urmează scumpirea prețurilor la energie după dezastrul gestionării crizei din energie de nea Ilie și de ai lui? Că motorina e 11 lei? Că de aproape un an consumul se prăbușește? Că taxele au fost aruncate în aer? Că, că, că...?”, scrie deputatul.

Mihai Fifor ironizează apoi ideea unei responsabilități americane pentru demiterea Guvernului și îi critică pe susținătorii fostului premier.

„Cât de convenabil. SUA și poate marțienii sunt de vină pentru existența celui mai toxic premier ever... nea Ilie Sărăcie. Iar noi toți suntem cuprinși de amnezie și suntem în transă colectivă. Americanii, ce să spun... Dar pe români îi vedeți? Îi auziți? Sau în bula voastră ei nu există. Decât cel mult ca să vă deranjeze ca zgomot de fond...”, afirmă liderul PSD Arad.

Acesta continuă atacul politic la adresa reprezentanților fostei guvernări și a actualei formule propuse pentru Executiv.

„Ferească Dumnezeu, Bolojenilor, Fritzilor, Mureșenilor...! Om fi noi toți în ceva colectiv, dar sigur nu în transă. Poate în sărăcie tot mai accentuată, poate în disperare tot mai profundă pentru că țineți țara captivă de luni de zile și nu vă pasă”, continuă el.

Postarea lui Fifor apare în contextul procedurilor parlamentare pentru instalarea Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Deputatul PSD critică și această etapă.

„Iar acum, bomboana de pe coliva stării națiunii: vă jucați de-a prim-miniștrii și de-a așa-zisa guvernare, sfidând în continuare orice urmă de bun-simț”, susține deputatul PSD.

„Ne chemați de mâine în Parlament să jucăm într-o farsă grotescă, fără să vă pese că orice zi petrecută în gluma asta sinistră cu Bolojan, Fritz, Mureșan et Co. îi duce pe români și mai adânc în sărăcie și disperare.”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a indicat că PNL, USR și UDMR însumează în prezent aproximativ 170 de voturi, în condițiile în care pentru învestirea Guvernului este necesar votul majorității deputaților și senatorilor.

În ultima parte a postării, Mihai Fifor revine la afirmațiile privind Statele Unite și respinge din nou teoria potrivit căreia Washingtonul ar fi determinat căderea fostului Executiv.

„Ticăloșilor! Cât despre SUA... țineți-vă gura, disperaților! Nu ei au dat de pământ cu voi, ci țara asta adusă în pragul disperării”, afirmă liderul PSD.

Fifor afirmă apoi că ar susține inclusiv varianta unor alegeri anticipate.

„Și, sincer să fiu, așa aș merge la alegeri anticipate... Să vă spună țara asta verde-n față ce refuzați să pricepeți. Enough is enough, ticăloșilor!”, își încheie Mihai Fifor postarea.

Reacția sa vine după ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat intenția de a depune plângeri penale pentru trădare împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, solicitând investigarea unor eventuale înțelegeri cu o putere străină în contextul căderii Guvernului Bolojan.

Sorin Grindeanu a respins, la rândul său, acuzațiile privind o implicare americană și le-a calificat drept „pure fabulații”.