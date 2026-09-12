Premierul demis Ilie Bolojan anunță că nu intenționează să demisioneze și că își va continua activitatea până când va putea preda mandatul unui succesor. Șeful Executivului susține că plecarea sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar adânci blocajul politic și ar afecta funcționarea instituțiilor statului.

În același timp, Bolojan atrage atenția asupra efectelor pe care prelungirea provizoratului le-ar putea avea asupra economiei și propune formarea unui guvern tehnocrat, cu obiective limitate și clare.

Premierul interimar a transmis că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și că actuala situație politică nu poate continua fără consecințe. Potrivit acestuia, instabilitatea poate duce la creșterea costurilor de finanțare, la diminuarea încrederii investitorilor și la presiuni asupra ratingului de țară.

„E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilității coaliției de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne și externe, fără să pună nimic în loc, pot crește în fiecare zi. Patru luni, cu atribuții limitate, ne-am făcut datoria față de România. Și ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanției că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii și se poate reflecta în evaluarea ratingului de țară”, a scris Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că Executivul trebuie să pregătească rectificarea bugetară, întrucât fondurile alocate anumitor domenii sunt pe cale să se epuizeze. Premierul interimar a adăugat că elaborarea bugetului pentru anul 2027 reprezintă o altă prioritate importantă.

El consideră că reforma administrației publice și reducerea cheltuielilor statului trebuie să continue pentru ca România să își mențină direcția de redresare economică.

În ceea ce privește funcția de premier, Bolojan susține că o demisie în acest moment ar amplifica dificultățile cu care se confruntă țara.

„Trebuie pregătit bugetul anului viitor. Fără continuarea reformei administrației și reducerea cheltuielilor statului, acesta nu va putea respecta continuarea redresării. Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a explicat Bolojan.

Premierul interimar afirmă că ieșirea din impasul politic depinde de desemnarea unui premier credibil și de instalarea rapidă a unui guvern care să beneficieze de susținere parlamentară.

Bolojan susține că Partidul Național Liberal a sprijinit de la începutul crizei ideea unui nou guvern politic. El afirmă că PSD, formațiunea care a contribuit la formarea majorității ce a dus la căderea Executivului, ar fi putut prelua responsabilitatea guvernării, însă nu a făcut acest pas.

Liderul PNL amintește și propunerea unei formule de guvernare prin rotație, susținută de PNL, USR și UDMR, precum și nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

„PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reușit sau nu a vrut să își asume această răspundere. PNL, USR și UDMR au propus o soluție de compromis: o rotativă la guvernare, cu susținere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureșan. PSD a refuzat, pentru că soluțiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înțelegerile pe sub masă, jocurile de culise și transferul responsabilității către alții”, a scris Bolojan.

În lipsa unui acord politic pentru formarea unui nou Executiv, Ilie Bolojan consideră că un guvern tehnocrat ar putea reprezenta o soluție temporară pentru depășirea blocajului. El descrie această variantă drept una dificilă, dar necesară pentru ca statul să își poată îndeplini obligațiile urgente.

Bolojan susține că un astfel de guvern ar trebui să fie format din profesioniști independenți și să nu fie controlat de partidele politice.

Executivul tehnocrat ar urma să se concentreze asupra unor obiective precise:

Realizarea rectificării bugetare.

Finalizarea procedurilor necesare pentru închiderea PNRR.

Elaborarea bugetului pentru anul 2027.

Menținerea direcției de redresare economică stabilite împreună cu partenerii și finanțatorii internaționali ai României.

„Adevărații profesioniști nu acceptă o misiune atât de grea pentru a executa ordine politice care contravin intereselor țării și vin din partea celor care fug de răspundere. Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare. România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară și nu putem accepta irosirea acestui efort”, a conchis Bolojan.

Criza politică a început la începutul lunii mai, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. De atunci, România nu a reușit să formeze un nou Executiv cu sprijin parlamentar.

Președintele Nicușor Dan a inițiat consultări cu partidele pentru identificarea unei majorități capabile să susțină un guvern. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a obținut sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, însă echipa guvernamentală propusă de acesta nu a primit votul Parlamentului.

Pe parcursul verii, Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare pentru funcția de premier, motivând că nu există, la acel moment, un candidat care să poată strânge o majoritate parlamentară.

În acest context, Ilie Bolojan susține că România nu își permite prelungirea incertitudinii politice și că responsabilitățile guvernamentale trebuie exercitate până la instalarea unui nou Executiv.