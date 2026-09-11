Un scenariu exploziv prinde contur pe scena politică și economică din România: o posibilă plecare/demisie la vârful Guvernului exact înainte ca agenția de rating Standard & Poor's să publice raportul de țară din luna octombrie. Respectiv, în data de 2 octombrie 2026.

Într-un dialog în exclusivitate pe care l-am avut cu fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici am comentat zvonurile privind o plecare intempestivă a actualului responsabil din fruntea guvernului, pe fondul iminenței unei retrogradări a României în categoria „junk”. Interviul va fi publicat pe larg în cursul zilei de mâine.

Întrebat direct de mine dacă există posibilitatea unei demisii tocmai pentru că se cunoaște deja duritatea verdictului Standard & Poor's, Eugen Teodorovici a dezvăluit discuții din culisele politice care indică o dorință de abandonare a „corabiei” înainte de impact.

Deși anul 2024 a fost marcat de decizii economice controversate și de o ascundere a țintelor reale de deficit, decontul pare să fie programat pentru această toamnă. Fiind vizibil un asemenea deznodământ, am ridicat problema unei plecări precipitate a lui Ilie Bolojan, numind evaluarea din octombrie drept o adevărată „ghilotină” pentru Executiv.

Răspunsul lui Eugen Teodorovici a confirmat tensiunile uriașe din interiorul arcului guvernamental: „Eu am auzit, din anumite surse, că (n.n. Bolojan) ar fi spus, într-un context cu primari de față și mulți alții, să se ducă în naibii cu junk-ul și cu toate alea...Să se spele Grindeanu pe cap cu junk-ul. Asta, dacă e adevărat, este afirmația unui om iresponsabil.”

În fața perspectivei ca România să fie retrogradată, ceea ce ar declanșa automat o retragere masivă a fondurilor de investiții de pe bursă și o scumpire dramatică a creditării, Teodorovici consideră că fuga de responsabilitate nu este o soluție.

Fostul ministru a subliniat că, deși o retrogradare este extrem de dură, aceasta nu ar trebui să fie o sperietoare pentru un guvern care înțelege cu adevărat mecanismele macroeconomice.

„Poate România, sună puțin cinic, poate are nevoie să se trezească. Junk-ul nu este o sperietoare pentru cei care știu economie. Oamenii ăștia, dacă vor veni, că-i aud: «Domnule, vrem un guvern cu puteri depline». Nu, nu e suficient. E nevoie de un guvern cu puteri depline și competent!”, ne-a declarat Teodorovici.

Dincolo de spectrul evaluării Standard & Poor's, un alt motiv major pentru o eventuală plecare a lui Ilie Bolojan îl reprezintă construcția bugetului pentru anul 2025.

Cu o datorie publică estimată să depășească considerabil proiecțiile inițiale, fără infuziile de capital din PNRR, din cauza neîndeplinirii jaloanelor și cu o presiune uriașă generată de indexarea pensiilor și de viitoarea lege a salarizării, bugetul de anul viitor va fi o misiune aproape imposibilă fără creșteri de taxe.

Astfel, abandonarea funcției înainte de „nota de plată” din toamnă ar putea fi o manevră de evitare a răspunderii pentru cel mai dificil an economic din istoria recentă a României.