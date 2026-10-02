Consultări la Cotroceni luni, 5 octombrie, cerute de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan convoacă luni, 5 octombrie, partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 14:00, fiecare delegație urmând să aibă la dispoziție 30 de minute.

Potrivit Administrației Prezidențiale, prima formațiune care va intra la consultări este Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 14:00. PSD va fi urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), programată pentru ora 14:30, și de Partidul Național Liberal (PNL), care va participa la ora 15:00.

De la ora 15:30 este programată delegația Uniunii Salvați România (USR), iar la ora 16:00 vor avea loc discuțiile cu reprezentanții Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Grupul parlamentar al Minorităților Naționale este programat la ora 16:30, urmat de reprezentanții partidului S.O.S. România, de la ora 17:00. La ora 17:30 este programată delegația Partidului Oamenilor Tineri (POT).

Seria consultărilor va continua cu grupul parlamentar Uniți pentru România, de la ora 18:00, și cu grupul parlamentar PACE – Întâi România, de la ora 18:30. Ultimii programați sunt parlamentarii neafiliați, care vor intra la discuții la ora 19:00.

Consultările sunt organizate după respingerea în Parlament a guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. În acest context, șeful statului urmează să discute cu reprezentanții formațiunilor parlamentare înainte de a face o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările se vor desfășura succesiv, fără pauze între întâlniri, prima delegație fiind primită la ora 14:00, iar ultima la ora 19:00.

Discuțiile de la Cotroceni vor avea ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, după eșecul primei propuneri de formare a Guvernului în Parlament.