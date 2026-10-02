AstraZeneca și Daiichi Sankyo au încheiat o colaborare clinică cu Summit Therapeutics pentru a testa Datroway (datopotamab deruxtecan) împreună cu ivonescimab în mai multe tipuri de tumori, inclusiv cancere pulmonare și mamare, potrivit Reuters.

Companiile intenționează să înceapă programul cu un studiu clinic de fază III pentru cancerul de sân triplu negativ, în prima linie de tratament.

Anunțul a fost făcut vineri, 2 octombrie 2026, iar colaborarea extinde cercetările privind utilizarea terapiilor oncologice în combinație. Acordul vine la doar câteva zile după ce AstraZeneca a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în Summit Therapeutics, asociată cu o colaborare pentru dezvoltarea unor noi combinații de tratamente împotriva cancerului.

Datroway este un conjugat anticorp-medicament (ADC) care țintește TROP2, în timp ce ivonescimab este un anticorp bispecific experimental care țintește simultan PD-1 și VEGF. Combinația urmează să fie evaluată în mai multe tipuri de tumori solide.

Potrivit companiilor, programul va include tumori mamare și pulmonare, iar primul studiu planificat va analiza tratamentul la pacienți cu cancer de sân triplu negativ (TNBC), aflați la prima linie de tratament.

TNBC este o formă de cancer de sân care nu prezintă receptorii pentru estrogen și progesteron și nici supraexpresia HER2. Potrivit datelor publicate de AstraZeneca, această formă reprezintă aproximativ 15% dintre cazurile de cancer de sân.

Conform acordului, fiecare dintre cele trei companii va pune la dispoziție propriul medicament pentru studiile planificate. AstraZeneca sau Daiichi Sankyo vor sponsoriza studiile, iar cele trei companii vor contribui la costurile cercetărilor.

Fiecare companie își păstrează drepturile de dezvoltare și comercializare asupra propriului medicament. Nu au fost anunțate noi detalii financiare specifice pentru această colaborare.

Pentru Summit Therapeutics, parteneriatul reprezintă extinderea programului de dezvoltare a ivonescimab către cancerul de sân și alte tumori solide. Medicamentul este deja evaluat în mai multe studii clinice avansate, inclusiv în cancerul pulmonar fără celule mici, cancerul colorectal și cancerul urotelial.

Noua colaborare pornește într-un domeniu în care Datroway are deja date clinice și aprobări recente. În mai 2026, medicamentul a fost aprobat în Statele Unite pentru tratamentul de primă linie al adulților cu cancer de sân triplu negativ nerezecabil sau metastatic care nu sunt candidați pentru tratamentul cu inhibitori PD-1/PD-L1.

Decizia FDA s-a bazat pe rezultatele studiului de fază III TROPION-Breast02. În acel studiu, Datroway a fost asociat cu o supraviețuire globală mediană cu cinci luni mai mare decât chimioterapia, precum și cu o reducere de 43% a riscului de progresie a bolii sau deces.

În iulie 2026, Datroway a primit și aprobarea Comisiei Europene pentru tratamentul de primă linie al adulților cu TNBC nerezecabil sau metastatic care nu sunt candidați pentru terapia cu inhibitori PD-1/PD-L1.

Parteneriatul cu Daiichi Sankyo vine după ce AstraZeneca și Summit Therapeutics au anunțat, pe 28 septembrie, o investiție strategică de 2 miliarde de dolari. AstraZeneca urmează să investească suma în acțiuni preferențiale convertibile ale Summit, la un preț echivalent de 18,36 dolari pe acțiune ordinară la conversie.

În paralel, cele două companii au convenit să colaboreze pentru testarea ivonescimab împreună cu sonesitatug vedotin și au anunțat intenția de a evalua ivonescimab și în combinație cu alte medicamente oncologice ale AstraZeneca, inclusiv alte ADC-uri.

Noua colaborare cu Daiichi Sankyo adaugă Datroway acestui program și deschide calea pentru testarea combinației în mai multe tipuri de cancer. Rezultatele studiilor clinice vor trebui să stabilească dacă asocierea celor două medicamente oferă un beneficiu suplimentar pentru pacienți.