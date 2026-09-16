Un gigant farmaceutic apelează la Anthropic pentru dezvoltarea de noi medicamente.

Novo și compania americană Anthropic au anunțat miercuri un parteneriat prin care modelele Claude și platforma Claude Science vor fi folosite în cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente. Potrivit publicației Politico, colaborarea vizează și realizarea de programe software bazate pe inteligență artificială, în încercarea de a scurta timpul necesar proceselor științifice.

Novo își extinde utilizarea inteligenței artificiale în activitatea de cercetare și dezvoltare printr-o nouă colaborare cu Anthropic. Gigantul farmaceutic danez va folosi modelele Claude și Claude Science pentru rezolvarea unor probleme specifice din cercetarea farmaceutică și pentru dezvoltarea unor instrumente software bazate pe inteligență artificială.

Claude Science este o platformă dezvoltată de Anthropic special pentru activitatea oamenilor de știință, care integrează instrumente și baze de date utilizate în cercetare și permite realizarea unor analize complexe.

Prin noul parteneriat, compania farmaceutică urmărește accelerarea proceselor de cercetare și dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale pentru analiza unor probleme complexe din biologie și din mecanismele de acțiune ale medicamentelor. Novo își propune astfel să devină „cea mai orientată către inteligența artificială companie din domeniul sănătății din lume”.

„Unirea forțelor cu Anthropic va accelera puternic activitatea organizației noastre de cercetare și dezvoltare și ne va ajuta în misiunea de a aduce noi soluții medicale, cu potențial transformator, persoanelor care trăiesc cu boli cronice”, a declarat Mike Doustdar, CEO-ul Novo.

Șeful companiei a spus că instrumentele bazate pe inteligență artificială ar putea deschide și noi direcții pentru cercetarea științifică.

„Instrumentele de inteligență artificială pot oferi, de asemenea, oportunități științifice complet noi și pot ajuta la analiza și înțelegerea biologiei umane și a mecanismelor de acțiune ale medicamentelor”, a adăugat el.

CEO-ul și cofondatorul Anthropic, Dario Amodei, susține că modelele avansate de inteligență artificială ar putea reduce considerabil timpul necesar pentru realizarea unor descoperiri în biologie și medicină.

„Capacitățile tot mai mari ale inteligenței artificiale aduc posibilitatea de a comprima într-un deceniu descoperiri din biologie și medicină care, în mod normal, ar necesita un secol”, a spus el.

Anthropic și-a extins în ultimele luni instrumentele destinate cercetării științifice, iar Claude Science a fost lansat în vara acestui an ca un mediu de lucru dedicat oamenilor de știință.

Anunțul colaborării vine într-o perioadă în care utilizarea inteligenței artificiale în sănătate și cercetarea medicală este tot mai intens discutată. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit miercuri despre potențialele beneficii ale inteligenței artificiale în sănătate, dar și despre riscurile asociate dezvoltării sistemelor foarte avansate.

În același timp, reprezentanți ai industriei tehnologice au avertizat în ultimele zile asupra riscurilor pe care le-ar putea avea sistemele AI foarte performante dacă dezvoltarea acestora nu este controlată.

Novo și Anthropic susțin însă că folosirea inteligenței artificiale în cadrul colaborării va avea loc în condiții de control asupra informațiilor utilizate și cu intervenție umană.

Companiile au adăugat că vor exista „reguli solide privind gestionarea datelor și supraveghere umană”.