Sebastian Ghiță critică dur situația din sistemul de sănătate și susține că banii aflați în conturile unor ONG-uri ar trebui folosiți pentru ajutorarea bolnavilor, în contextul lipsei unor medicamente esențiale. El vorbește despre „cinism” și atacă instituțiile statului, dar și fundațiile care au strâns sume importante din donații.

Problemele financiare din sistemul de sănătate au început să afecteze accesul pacienților la medicamente esențiale. Printre tratamentele care lipsesc se numără cele destinate bolnavilor de cancer, dar și persoanelor cu afecțiuni cardiace.

Sebastian Ghiță a reacționat pe Facebook și a criticat dur situația creată în sistemul de sănătate, făcând referire și la fondurile aflate în conturile unor ONG-uri.

„Este evident câtă nemernicie și cât cinism se află în instituțiile statului. Totuși românii au donat bani către ONG-uri tip Dăruiește Viața.. etc Doamna Gheorghiu.. nu vreți să scoateți banii din bănci și să ajutați oamenii bolnavi ??? Atât de josnic vă este caracterul? Stați cu peste 60 de milioane de euro in conturile fundațiilor… și nu vă încearcă nici o remușcare că mor oameni ? Banii companiilor ar fi mers la bugetul de stat dacă nu erau dirijați spre ONG uri !!! Sunt banii oamenilor nu sunt banii dvs. Rar mi-a fost dat să văd atât cinism !”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

Casele de sănătate nu au repartizat până acum bugetele aferente lunii octombrie și nici nu au decontat sumele către farmacii. În aceste condiții, comenzile de medicamente au fost blocate, iar pacienții întâmpină dificultăți în găsirea unor tratamente importante.

Lipsurile se resimt atât în spitale, cât și în farmaciile comunitare. România se confruntă cu discontinuități în aprovizionarea cu medicamente, iar cele mai grave probleme vizează tratamentele pentru pacienții oncologici și pentru cei care suferă de boli cardiovasculare.

Ministerul Sănătății susține că situația nu reprezintă o „criză sistemică generalizată”, însă sute de medicamente esențiale lipsesc de pe piață.