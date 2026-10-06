Politica

Sorin Grindeanu: „Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe Luca Niculescu”

Sorin Grindeanu: „Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe Luca Niculescu”Sorin Grindeanu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că toți colegii și-au manisfestat revolta pentru faptul că nu a fost desemnat premier. „Sunt 7 ani de când dreapta este la putere necâştigând nici măcar un rând de alegeri în România, şi în toată acestă perioadă, s-a ajuns ca după această perioadă aproape 90% dintre români să spună că ţara merge într-o direcţie greşiţă. Niciun român nu uită că sub mandatul lui Ilie Bolojan economia a fost distrusă, puterea de cumpărare s-a prăbuşit.

Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru al asculta pe Luca Niculescu. În urmă cu un an, românii au votat pentru o economie stabilă. În schimb, în acest an, românii au fost supuși unei sărăcii agresive. Vrem să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Luca Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD ”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, despre Luca Niculescu: „Este o persoană echilibrată”

Luca Niculescu

Luca Niculescu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul PSD a mai spus că nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construţie politică fără fundamente solide. Despre premierul desemnat Luca Niculescu, Grindeanu a spus că, din interacţiunile pe care le-a avut cu acesta, nu are decât cuvinte appreciative: „Este o persoană echilbrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile precum OCDE”.

Sorin Grindeanu a anunțat programul de guvernare al PSD

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD lucrează de aproximativ două-trei săptămâni la programul de guvernare, care este finalizat. Președintele PSD a spus că principala miză este schimbarea direcției în care merge România, nu numărul de ministere care ar reveni unui partid sau altuia.

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„Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat anul acesta şi aprobat anul acesta, cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident şi cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă şi mai aproape de anticipate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Când va discuta PSD cu Niculescu

Președintele PSD a mai spus că mandatul pe care l-a solicitat colegilor săi din partid a fost primit în unanimitate.

„Zilele viitoare probabil vom avea aceste discuţii cu Luca Niculescu”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că, în ședința PSD, discuțiile s-au concentrat în principal asupra schimbării direcției în care trebuie să meargă România odată cu formarea unui nou guvern.

„De aceea am şi solicitat un mandat larg, să nu ne încurcăm în ministere, în chestiuni care ţin de numărul de ministere şi chestiuni de acest tip. Principala condiţie este aceea pe care am spus-o mai devreme. De asemenea, avem în vigoare hotărârile pe care le ştiţi ale Consiliului Politic Naţional de la Sinaia, de la începutul lunii septembrie, şi anume de a avea prinse cele 10 măsuri, acel decalog, într-un program de guvernare şi susţinerea pe care s-o dea PSD-ul unui guvern din care face parte. Până la alte decizii ale Consiliului Politic Naţional, acestea rămân validate”, a declarat liderul PSD.

 

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