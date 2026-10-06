LucaNiculescu, desemnat luni, 5 octombrie, de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României, spune că experiența coordonării procesului de aderare la OCDE trebuie să stea la baza viitorului program de guvernare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Niculescu a vorbit despre reformele realizate în ultimii patru ani și despre necesitatea unui program construit pe date, experiențe internaționale și nevoile reale ale societății.

Premierul desemnat susține că procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică i-a oferit o imagine amplă asupra administrației și economiei românești.

El a enumerat domenii precum educația, sănătatea, companiile de stat, piața muncii și fiscalitatea și a transmis că reformele ar trebui să continue indiferent de diferențele dintre partidele politice.

În mesajul publicat după desemnare, Luca Niculescu afirmă că cei patru ani în care a coordonat procesul de aderare la OCDE au reprezentat cea mai intensă experiență profesională a sa.

„Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni”, a transmis premierul desemnat.

Niculescu susține că procesul de aderare a presupus deja mai mult de 100 de reforme în România. Potrivit unor informații prezentate anterior de acesta, recomandările OCDE au fost transpuse în modificări legislative, politici publice și practici instituționale. În martie 2026, România anunța că finalizase 23 dintre cele 25 de evaluări tehnice ale procesului de aderare.

OCDE confirmă că România se află în negocieri de aderare și că procesul presupune alinierea legislației, politicilor și practicilor naționale la standardele și instrumentele organizației. Discuțiile de aderare au fost deschise în 2022, iar foaia de parcurs a fost adoptată în luna iunie a aceluiași an.

Luca Niculescu spune că reformele realizate în cadrul procesului de aderare ar trebui să fie valorificate în viitorul program de guvernare.

El precizează că acest lucru nu ar trebui făcut doar pentru că măsurile sunt recomandate de OCDE, ci pentru că unele dintre ele au fost evaluate și aplicate în economii performante.

„Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii”, a transmis premierul desemnat.

Mesajul vine într-un moment în care viitorul Guvern trebuie să obțină sprijin parlamentar. Nicușor Dan l-a desemnat pe Niculescu după consultările cu partidele și formațiunile reprezentate în Parlament, aceasta fiind a patra nominalizare pentru funcția de premier în actuala criză politică.

Un element central al mesajului lui Niculescu este experiența colaborării dintre partidele politice și instituțiile statului în timpul procesului de aderare la OCDE.

Premierul desemnat consideră că susținerea comună a acestui obiectiv a demonstrat că formațiunile politice pot colabora în jurul unor priorități naționale, chiar dacă au poziții diferite în alte domenii.

„Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm”, a scris Niculescu.

El a făcut astfel apel la aceeași deschidere pentru formarea viitorului Guvern, propunând ca negocierile să pornească de la elementele asupra cărora există un acord mai larg.

„Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește”, a transmis premierul desemnat.

Raportul economic al OCDE pentru România, publicat în martie 2026, arată că țara a făcut progrese importante în apropierea nivelurilor de venit și productivitate ale organizației, dar indică și mai multe domenii în care sunt necesare reforme.

Printre acestea se numără consolidarea finanțelor publice, eficientizarea cheltuielilor statului, extinderea bazei de impozitare, creșterea participării la piața muncii și îmbunătățirea rezultatelor din educație și sănătate. OCDE recomandă, de asemenea, accelerarea digitalizării, stimularea inovării și îmbunătățirea mediului de afaceri.

În acest context, continuarea reformelor asociate procesului de aderare ar putea deveni una dintre temele centrale ale negocierilor pentru formarea viitorului Executiv.

După desemnare, principala provocare este formarea unei majorități parlamentare și constituirea Guvernului. Niculescu a declarat că prima sa misiune este construirea unei majorități care să susțină un Executiv orientat spre direcția europeană și euroatlantică a României.

Pentru România, procesul de aderare la OCDE rămâne în desfășurare. Organizația arată că țara se află printre cele opt state cu care sunt purtate în prezent discuții de aderare.