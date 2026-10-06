Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai.

Luca Niculescu a depus, în calitate de secretar de stat în MAE, o declarație de avere la 5 iunie 2024. Documentul arată că acesta deține două apartamente, o cotă dintr-o casă de vacanță și părți din două terenuri forestiere. În conturi avea economii în lei și euro.

Potrivit declarației de avere, Luca Niculescu deține integral un apartament de 72 de metri pătrați în București, cumpărat în 2005.

Un al doilea apartament, cu o suprafață de 64 de metri pătrați, se află în Mangalia, județul Constanța. Imobilul a fost cumpărat în 2008. În declarație mai apare o casă de vacanță din Bezdead, județul Dâmbovița. Imobilul are 90 de metri pătrați și a fost cumpărat în 2021. Luca Niculescu deține 50% din această proprietate, restul fiind deținut de membri ai familiei.

Luca Niculescu figurează în declarația de avere și cu două terenuri forestiere din Balotești, județul Ilfov.

Cele două suprafețe au fost dobândite prin moștenire în 2002. Primul teren are 10 hectare, iar al doilea 6 hectare.

Pentru fiecare dintre cele două terenuri, Luca Niculescu deține o cotă de 3/16. Calculată la suprafața totală de 16 hectare, partea sa este echivalentul a aproximativ 3 hectare de pădure.

În România, premierul desemnat declara un cont în lei la ING, cu un sold de 49.470 de lei. La aceeași bancă avea și un cont în euro, în care erau 14.443 de euro.

Declarația mai menționează trei conturi sau depozite la Société Générale din Paris, cu 2.881 de euro, 17.001 euro și 51 de euro.

În total, economiile declarate în euro ajungeau la 34.376 de euro. Împreună cu suma de 49.470 de lei din contul deschis în România, disponibilitățile bancare reprezentau aproximativ echivalentul a 44.000-45.000 de euro la cursul perioadei.

În documentul depus în 2024 nu sunt menționate autoturisme sau alte mijloace de transport care necesită înmatriculare.

La capitolul privind plasamentele și investițiile directe de peste 5.000 de euro nu sunt trecute active. De asemenea, declarația nu indică împrumuturi, credite sau alte datorii care să depășească 5.000 de euro.

Pentru anul fiscal anterior depunerii declarației, Luca Niculescu a raportat un venit de 146.080 de lei primit de la Ministerul Afacerilor Externe.

În document nu sunt menționate alte venituri obținute din activități independente, investiții, chirii sau alte surse. Luca Niculescu este secretar de stat în MAE și coordonatorul național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anterior, în perioada 2016-2022, a fost ambasador al României în Franța, fiind acreditat și în Monaco și Andorra.

După nominalizarea făcută de Nicușor Dan, Luca Niculescu a declarat că prima sa misiune va fi să construiască o majoritate parlamentară pentru un nou Guvern.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României”, a afirmat Niculescu, la Palatul Cotroceni.

Premierul desemnat a precizat că va discuta cu partidele parlamentare pentru formarea majorității și pentru stabilirea unui program de guvernare. El a spus că rezultatul acestor consultări, prioritățile viitorului Guvern și echipa propusă vor fi prezentate public în următoarele zile.

Luca Niculescu a spus că nu poate promite „miracole”, însă a enumerat printre obiective seriozitatea în folosirea banului public, predictibilitatea pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor.

„Nu pot promite miracole. Ce pot să promit este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi, adică pentru toți românii”, a transmis premierul desemnat.

El a vorbit și despre securitatea României în contextul războiului de la graniță și despre nevoia de a combate dezinformarea și manipularea.

„Un stat mai puternic înseamnă și un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniță avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România, iar protejarea unei țări înseamnă și o societate capabilă să reziste dezinformării și manipulării și aici trebuie să ne întărim anticorpii”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat a făcut referire și la activitatea desfășurată în ultimii patru ani pentru aderarea României la OCDE.

El a spus că partidele politice și instituțiile administrației centrale și locale au colaborat pentru atingerea acestui obiectiv și a descris aderarea la organizație drept cel mai important proiect al României după intrarea în NATO și Uniunea Europeană.

„Astăzi România este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat evaluările tehnice ale procesului de aderare la această organizație, care este clubul democrațiilor dezvoltate ale lumii. Acest lucru a fost posibil pentru că, într-un moment important, oameni cu opinii, cu apartenențe politice diferite, au reușit să treacă dincolo de diferențele dintre ei și să privească spre ceva mai mare, spre interesul României”, a spus Luca Niculescu.

El a pledat pentru depășirea diferențelor politice în această perioadă. „În lume sunt prea mulți oameni care construiesc ziduri și prea puțini care construiesc punți. Acesta este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem pentru o vreme ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, domnule președinte! E momentul să construim”, a încheiat Niculescu.