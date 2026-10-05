Din cuprinsul articolului Luca Niculescu, a patra propunere pentru funcția de premier

PNL va discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu și va analiza programul de guvernare, prioritățile anunțate și echipa pe care acesta intenționează să o propună, înainte de a decide dacă va susține prin vot învestirea noului Guvern, a transmis luni seară purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.

„Partidul Național Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Reprezentantul PNL a precizat că formațiunea va lua o decizie privind votul de învestitură după aceste discuții și după evaluarea programului de guvernare.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra persoană nominalizată luni de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

După desemnare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea în contextul dificultăților cu care se confruntă România.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a spus că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare care să susțină un Guvern orientat spre direcția europeană și euroatlantică a României.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a mai declarat Luca Niculescu.

Desemnarea lui Luca Niculescu a venit după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că îl propune pentru conducerea Guvernului. Acesta este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și s-a ocupat în ultimii ani de procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).