Politica

PNL analizează nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Decizia privind votul de învestitură, după discuții

PNL analizează nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Decizia privind votul de învestitură, după discuțiiSursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

PNL va discuta cu premierul desemnat Luca Niculescu și va analiza programul de guvernare, prioritățile anunțate și echipa pe care acesta intenționează să o propună, înainte de a decide dacă va susține prin vot învestirea noului Guvern, a transmis luni seară purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.

„Partidul Național Liberal ia act de decizia Președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru. În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook.

Reprezentantul PNL a precizat că formațiunea va lua o decizie privind votul de învestitură după aceste discuții și după evaluarea programului de guvernare.

Luca Niculescu, a patra propunere pentru funcția de premier

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra persoană nominalizată luni de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

După desemnare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea în contextul dificultăților cu care se confruntă România.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a spus că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare care să susțină un Guvern orientat spre direcția europeană și euroatlantică a României.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a mai declarat Luca Niculescu.

Desemnarea lui Luca Niculescu a venit după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că îl propune pentru conducerea Guvernului. Acesta este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și s-a ocupat în ultimii ani de procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

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