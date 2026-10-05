Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că noua nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru „continuă să sfideze matematica parlamentară”, după ce șeful statului l-a propus luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru conducerea Guvernului.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară.

După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere.

Da! România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027.

Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a cerut ca premierul desemnat să prezinte public componența viitorului Guvern și principalele măsuri pe care intenționează să le ia pentru economie și pentru protejarea puterii de cumpărare.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună public cum vrea să arate Guvernul și care sunt principalele măsuri pe care le are în vedere pentru redresarea economiei și protejarea puterii de cumpărare a oamenilor, cu menținerea țintelor de deficit.

Altfel, dacă prim-ministrul desemnat va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cred că nu mai rămâne altă cale pentru a repune România pe drumul corect decât să mergem la alegeri anticipate.

Îmi doresc să punem punct României interimatelor!”, a mai spus Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat luni pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Acesta este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și s-a ocupat în ultimii patru ani de procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a spus declarat Dan.

Președintele a afirmat că România se află într-un moment în care trebuie să valorifice schimbările legislative făcute în procesul de aderare la OCDE: „Cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească și administrația românească să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislația principală secundară și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul”.

După nominalizare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea, în contextul dificultăților cu care se confruntă România.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a declarat Luca Niculescu.