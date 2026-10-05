Luca Niculescu este nominalizarea de Prim Ministru făcută pe 5 octombrie 2026 de către Președintele României. Familia sa a făcut parte din burghezia francofonă a Micului Paris. Așa i se spunea atunci Capitalei. Familia a avut afaceri în sfera comerțului. A avut între înaintași scriitori, jurnaliști, un străbunic, ministru în 1918.

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971. A făcut studii de Jurnalism, la nivel de Licență și Master. A fost jurnalist în perioada 1992-2016. A fost Ambasadorul României la Paris în perioada 2016-2022. În interviurile sale, Luca Niculescu a făcut dezvăluiri despre ascendența sa.

Anton Bacalbașa a fost străbunicul mamei sale. N.D. Cocea era rudă cu bunica lui. Străbunicul Jean P. Niculescu (Ion P. Niculescu) a fost Ministrul Industriei și Comerțului în Primul Guvern Averescu, din perioada 29 ianuarie-4 martie 1918.

Luca Niculescu provine dintr-o veche familie de comercianți în sfera țesăturilor și stofelor. Aveau numeroase magazine la nivel național. Unul dintre ele a fost pe locul actualului Magazin Cocor din Capitală. Apoi au investit în ferme și fabrici de conserve.

Luca Niculescu a povestit că tradiția comercială a început cu stră-străbunicul Luca P, Niculescu. Acesta era „zaraf” pe Lipscani. Au urmat străbunicul Jean P. Niculescu și bunicul Luca Niculescu. Străbunicul a studiat la Londra, iar bunicul său a urnat liceul în Elveția, la Lausanne și studiile universitare la Leipzig în Germania.

Prima dată, afacerile familiei au avut de suferit în vremea Marii Crize Economice din 1929-1933. În 1944, bombardamentele de pe Strada Washington au distrus casa bunicului său. Acesta reușise după Marea Criză să păstreze o parte din afacerile familiei.

Venirea comuniștilor și naționalizarea au dus la condamnarea bunicului prin trimiterea la Canalul Dunăre-Marea Neagră și pe diverse șantiere ca deținut, timp de 8 ani.Bunica a divorțat de bunicul său și a emigrat în anii 6o, ai secolului XX, în Franța. Copilăria lui Luca Niculescu s-a desfășurat atât într-o casă de lângă Cișmigiu, cât și într-un apartament nou din Cartierul Berceni.

Luca Niculescu a avut ocazia să afle poveștile familiei de la bunicul său. În comunism, a trebuit să înțeleagă faptul că trebuia să își cenzureze în public poveștile despre familia sa. A spus despre sine că la finalul regimului comunist „nu avea dosar sănătos”. Adică familia sa era considerată cu origini „burgheze”. S-a format în spiritul literaturii franceze. A ales Jurnalismul ca direcție de studii după 1989, când presa a început să se dezvolte.