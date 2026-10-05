Politica

Luca Niculescu, povestea unei familii din burghezia Micului Paris. Comercianți, scriitori, jurnaliști și un străbunic ministru

Luca Niculescu, povestea unei familii din burghezia Micului Paris. Comercianți, scriitori, jurnaliști și un străbunic ministruLuca Niculescu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Luca Niculescu este nominalizarea de Prim Ministru făcută pe 5 octombrie 2026 de către Președintele României. Familia sa a făcut parte din burghezia francofonă a Micului Paris. Așa i se spunea atunci Capitalei. Familia a avut afaceri în sfera comerțului. A avut între înaintași scriitori, jurnaliști, un străbunic, ministru în 1918.

Luca Niculescu, strănepot de scriitori, jurnaliști, oameni politici și de afaceri

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971. A făcut studii de Jurnalism, la nivel de Licență și Master. A fost jurnalist în perioada 1992-2016. A fost Ambasadorul României la Paris în perioada 2016-2022. În interviurile sale, Luca Niculescu a făcut dezvăluiri despre ascendența sa.

Anton Bacalbașa a fost străbunicul mamei sale. N.D. Cocea era rudă cu bunica lui. Străbunicul Jean P. Niculescu (Ion P. Niculescu) a fost Ministrul Industriei și Comerțului în Primul Guvern Averescu, din perioada 29 ianuarie-4 martie 1918.

Luca Niculescu provine dintr-o veche familie de comercianți în sfera țesăturilor și stofelor. Aveau numeroase magazine la nivel național. Unul dintre ele a fost pe locul actualului Magazin Cocor din Capitală. Apoi au investit în ferme și fabrici de conserve.

Luca Niculescu și Nicușor Dan

Luca Niculescu și Nicușor Dan. Sursă foto: captură video

Luca Niculescu și greutățile economice politice ale familiei sale

Luca Niculescu a povestit că tradiția comercială a început cu stră-străbunicul Luca P, Niculescu. Acesta era „zaraf” pe Lipscani.  Au urmat străbunicul Jean P. Niculescu și bunicul Luca Niculescu. Străbunicul a studiat la Londra, iar bunicul său a urnat liceul în Elveția, la Lausanne și studiile universitare la Leipzig în Germania.

Prima dată, afacerile familiei au avut de suferit în vremea Marii Crize Economice din 1929-1933. În 1944, bombardamentele de pe Strada Washington au distrus casa bunicului său. Acesta reușise după Marea Criză să păstreze o parte din afacerile familiei.

Venirea comuniștilor și naționalizarea au dus la condamnarea bunicului prin trimiterea la Canalul Dunăre-Marea Neagră și pe diverse șantiere ca deținut, timp de 8 ani.Bunica a divorțat de bunicul său și a emigrat în anii 6o, ai secolului XX, în Franța. Copilăria lui Luca Niculescu s-a desfășurat atât într-o casă de lângă Cișmigiu, cât și într-un apartament nou din Cartierul Berceni.

Amintiri din comunism și orientarea spre presă

Luca Niculescu a avut ocazia să afle poveștile familiei de la bunicul său. În comunism, a trebuit să înțeleagă faptul că trebuia să își cenzureze în public poveștile despre familia sa. A spus despre sine că la finalul regimului comunist „nu avea dosar sănătos”. Adică familia sa era considerată cu origini „burgheze”. S-a format în spiritul literaturii franceze. A ales Jurnalismul ca direcție de studii după 1989, când presa a început să se dezvolte.

 

 

 

 

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