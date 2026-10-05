Președintele AUR, George Simion, a transmis că formațiunea nu va susține prin vot Guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va propune, calificându-l pe acesta drept „tot o marionetă”. La rândul său, liderul AUR Petrișor Peiu a declarat că parlamentarii partidului nici măcar nu vor participa la votul de învestitură.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a scris George Simion, luni seară, pe Facebook.

Petrișor Peiu a precizat că AUR nu va vota Guvernul propus de Luca Niculescu și a susținut că parlamentarii formațiunii nu vor participa la ședința în care va fi supus votului de învestitură.

„Prima condiție ca să votăm un guvern este să fim parte din acel guvern. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm guvernul Luca Niculescu”, a afirmat Petrișor Peiu.

Liderul AUR a spus că niciun parlamentar al formațiunii nu va vota executivul propus de premierul desemnat și că parlamentarii partidului nu vor participa la vot.

„Nu va vota nimeni din AUR, niciun parlamentar nu va vota acest guvern. Nici nu vom participa la vot”, a adăugat Peiu.

El a susținut că Guvernul propus de Luca Niculescu nu va obține voturile necesare în Parlament, argumentând că „un guvern care nu e politic nu are șanse să treacă”.

În același context, Petrișor Peiu a afirmat că PSD se va consulta cu președintele Nicușor Dan în privința nominalizării: „Cred că PSD se va gândi, PSD în mod cert se consultă cu domnul președinte Dan. Nu cred că putea domnul președinte să facă o nominalizare fără să consulte PSD-ul informal, nu formal”.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pentru funcția de premier anunțată luni de președintele Nicușor Dan.

După desemnare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea în contextul dificultăților cu care se confruntă România.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a precizat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare care să susțină un Guvern „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a mai declarat Luca Niculescu.