Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat luni seară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. În vârstă de 55 de ani, acesta este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului după demiterea Guvernului Bolojan, în urmă cu cinci luni.

Luca Niculescu a fost timp de peste șase ani ambasador al României în Franța și are în spate o carieră de aproape 24 de ani în presă. Numele său a mai apărut în discuțiile politice din ultimele luni atât pentru funcția de premier, cât și pentru postul de ministru de Externe.

Eugen Tomac și Adrian Veștea, primii doi politicieni desemnați de Nicușor Dan să încerce formarea unui guvern după căderea prin moțiune de cenzură a Cabinetului condus de Ilie Bolojan, îl incluseseră pe Luca Niculescu în echipele lor pentru Ministerul Afacerilor Externe.

Luca Niculescu nu a făcut parte din niciun partid politic.

Înainte de intrarea în diplomație, Luca Niculescu și-a construit cariera în jurnalism, în special în domeniul relațiilor internaționale. În 2016, fostul președinte Klaus Iohannis l-a numit ambasador al României în Franța, Andorra și Monaco.

A rămas în această funcție până în vara anului 2022, când a fost rechemat pentru a deveni secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și pentru a prelua coordonarea procesului de aderare a României la OCDE.

Negocierile pentru aderarea țării la organizația economică internațională fuseseră lansate la începutul aceluiași an. Rolul său nu s-a limitat la negocierile externe. În calitate de coordonator al procesului, Niculescu a negociat cu majoritatea ministerelor și instituțiilor din România adoptarea politicilor publice necesare pentru aderare.

În luna mai, acesta anunța că România închisese 24 dintre cele 25 de comitete necesare și ocupa primul loc dintre cele opt state care și-au început procesele de aderare în 2022 și 2023.

În luna iulie, la un eveniment de specialitate, Luca Niculescu vorbea despre importanța aderării României la OCDE și despre domeniile în care organizația influențează politicile publice.

„OCDE este o foarte, foarte bună şcoală de guvernare în aproape toate domeniile, fie că e vorba despre fiscalitate, piaţa muncii, investiţii, educaţie – toţi cunoaştem testele PISA care vin de la OCDE -, sănătate, mediu, guvernanţă publică sau afaceri sociale”.

„Aderarea la OCDE este cel mai important proiect pe care îl avem după aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană”, a insistat el.

Luca Niculescu explica atunci că procesul început în iunie 2022 este unul complex și seamănă în multe privințe cu cel al integrării în Uniunea Europeană.

„Avem 25 de comitete de parcurs, am reuşit să încheiem cu bine 24. Suntem, din acest punct de vedere, ţara cea mai avansată în procesul de aderare, unde mai sunt încă şapte ţări: Bulgaria, Croaţia, Argentina, Brazilia, Peru, Thailanda şi Indonezia. Este şi o listă mai lungă de ţări care găsesc organizaţia extrem de atractivă şi bat la uşa ei. Procesul de aşteptare poate fi unul foarte lung. România a depus pentru prima oară cererea de aderare în 2004, a revenit în 2012, pe urmă în 2016-2017-2018 şi de-abia în 2022 s-au deschis porţile pentru a începe procesul de aderare”, a explicat atunci Luca Niculescu, citat de Agerpres.

Acesta vorbea și despre efectele economice pe care le-ar putea avea intrarea României în organizație.

„Aderarea va aduce, în primul rând, investiţii mai multe şi mai bune. Sunt unele fonduri mari de investiţii care nu investesc decât în ţări membre ale OCDE. Şi calitatea investiţiilor creşte. Investiţiile mai bune înseamnă mai multe locuri de muncă. Apoi, un alt beneficiu e şcoala de guvernare foarte bună reprezentată de OCDE. (…) OCDE înseamnă un amplu proces de de reformă. Noi am adoptat până acum peste o sută de legi, acte normative, politici, pentru aderarea la OCDE. Înseamnă progrese mai multe şi pe planul social”, a mai arătat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a trecut de la jurnalism la diplomație în ianuarie 2016, când Klaus Iohannis l-a numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.

În această calitate, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Organizația Internațională a Francofoniei.

Între 2019 și 2022 a fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța.

Înainte de cariera diplomatică, Luca Niculescu a lucrat timp de aproape două decenii și jumătate în jurnalism. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București în 1995.

Un an mai târziu, a absolvit un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Luca Niculescu a început să lucreze la Radio France Internationale în 1992, iar în anul 2000 a devenit redactor-șef al RFI România. Specializat în principal în relații internaționale, a semnat timp de cinci ani o rubrică săptămânală în Dilema Veche.

A realizat și moderat emisiuni de analiză politică și internațională la TVR, Money Channel și Digi 24. În paralel, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media din Franța, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Liberation.