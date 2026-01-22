Sechestru pe bunurile lui Iohannis. Curtea de Apel Alba Iulia ar putea da verdictul definitiv pentru recuperarea milionului de euro

Curtea de Apel Alba Iulia urmează să decidă joi, 22 ianuarie, asupra solicitării ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului președinte Klaus Iohannis.

Apelul a fost formulat după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie 2025, cererea ANAF de aplicare a măsurilor asigurătorii pentru a garanta recuperarea sumelor datorate statului. Cererea viza cota de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, pentru care familia Iohannis a refuzat plata voluntară după pierderea dreptului de proprietate. Datoriile, cu tot cu penalități și dobânzi, se ridică la aproape 1.000.000 euro. Decizia Curții de Apel Alba Iulia va fi definitivă.

ANAF a transmis în noiembrie 2025 că a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicita ca fostul președinte să fie obligat să achite despăgubiri pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate din imobil.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil. Având în vedere refuzul familiei Iohannis de a plăti voluntar, s-a solicitat și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora pentru garantarea recuperării sumelor”, se arăta în comunicatul ANAF.

Cererea a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu.

În octombrie 2025, ANAF anunța că a preluat legal jumătate din imobilul din Sibiu deținut de Klaus Iohannis până în 2015. „Foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spațiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, preciza instituția.

Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, iar ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului.

Fiscul a executat silit casa din Sibiu la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost notificați să elibereze imobilul, să predea cheile și să plătească aproximativ un milion de euro, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință în perioada 1999–2015, plus dobânzi și penalități. În această perioadă, casa a fost închiriată unei bănci.

Fisc-ul câștigă și cealaltă jumătate a casei lui Iohannis

Tribunalul Sibiu a admis marți, 20 ianuarie, cererea Administrației Finanțelor Publice pentru imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29, care a aparținut soților Iohannis și pentru care trebuie recuperați banii din chirii. Instanța a constatat nulitatea absolută a certificatului de moștenitor în baza căruia Rodica Baştea, o persoană din Miami, obținuse jumătate din imobil, și a decis înscrierea statului ca proprietar al întregului imobil. Decizia nu este definitivă.

„Respinge ca neîntemeiate excepțiile lipsei calității procesuale active a reclamantului, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei raportat la petitul al IV-lea al acțiunii și excepția lipsei de interes a reclamantului. Admite acțiunea formulată de reclamantul STATUL ROMÂN, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, în contradictoriu cu pârâta B.R. (Baştea Rodica), având ca obiect constatare nulitate act juridic.

Constată nulitatea absolută a Certificatului de moștenitor nr. 7 din 6 februarie 2012, emis de Biroul Notarial «Bucșa Radu Gabriel» și Asociații, în ceea ce privește includerea în masa succesorală a imobilului situat în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 29 (…) și a dreptului de proprietate al pârâtei din Cartea Funciară nr. 128410-C1-U3 - Sibiu”, se arată în motivare Tribunalului Sibiu

Imobilele au aparținut inițial soților Eliseu și Maria Ghenea (fostă Baştea) și au fost naționalizate în anii ’60 de regimul comunist. După Revoluție, în anii ’90, apare prezumtivul moștenitor Ioan Baştea, strănepot al Mariei Ghenea. În 1999, acesta obține o hotărâre judecătorească prin care se revocă naționalizarea imobilelor.

La 1 iunie 1999, soții Iohannis merg la notarul Radu Gabriel Bucșă. Klaus Iohannis, pe atunci inspector la Inspectoratul Școlar Sibiu, avea în buzunar o procură de reprezentare a lui Ioan Baştea.

Prin succesiunea perfectată de notar, Ioan Baştea devine proprietarul imobilului din Nicolae Bălcescu 29, iar același Ioan Baştea, împreună cu Georgeta Lăzurcă și fiica acesteia, Carmen Iohannis, devin proprietari ai imobilului din Gheorghe Magheru 35.

În aceeași zi, Ioan Baştea vinde cu 3.200 de dolari jumătate din imobilul din Nicolae Bălcescu către soții Klaus și Carmen Iohannis.