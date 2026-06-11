România a primit notificarea oficială prin careeste obligată să achite peste 3,4 miliarde de lei companiei Pfizer, după ce a pierdut în primă instanță procesul legat de achiziția vaccinurilor împotriva COVID-19. Anunțul a fost făcut joi, 11 iunie, de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care a precizat că termenul de plată este de două luni de la primirea notificării.

Potrivit ministrului, suma totală solicitată de compania farmaceutică se ridică la aproximativ 3,4 miliarde de lei. Din această valoare, circa 3 miliarde de lei reprezintă contravaloarea vaccinurilor, iar diferența este formată din dobânzi și cheltuieli de judecată calculate până în prezent.

„Două luni sunt la dispoziție pentru plata sumei. Suma e undeva la 3,4 miliarde de lei, din care 3 miliarde valoarea vaccinurilor și restul sunt dobânzi și cheltuieli de judecată la zi”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătății a precizat că Executivul analizează mai multe opțiuni pentru a diminua impactul financiar al acestei obligații.

Potrivit acestuia, suma nu a fost inclusă în Legea bugetului de stat și generează dificultăți semnificative pentru finanțele publice.

„Suma e importantă, nu a fost prevăzută în Legea Bugetului și creează anumite probleme, provocări financiare în mod evident. E în interesul statului de a lucra la variante, de a le încerca pe toate”, a afirmat ministrul.

Cseke Attila a evitat să ofere detalii suplimentare despre demersurile aflate în desfășurare, motivând că discuțiile publice ar putea afecta negocierile și obiectivele urmărite de autorități.

Cu o zi înainte de confirmarea oficială a notificării, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase că statul încearcă să obțină o formulă prin care plata să nu fie efectuată integral într-o singură tranșă.

Potrivit acestuia, suma de 3,4 miliarde de lei reprezintă aproximativ 0,2% din produsul intern brut al României, ceea ce face ca impactul asupra bugetului să fie unul semnificativ.

„Evident că ipostaza în care n-am plăti toată suma odată ar fi o ipostază mult mai bună. O astfel de sumă de plătit anul acesta este foarte mare, 0,2% din PIB de acomodat în acest an este o sumă importantă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că statul român a achitat deja taxa de timbru aferentă procesului, în valoare de aproximativ 90 de milioane de lei.

Alexandru Nazare a calificat obligația financiară rezultată din acest litigiu drept cea mai mare daună suportată până acum de bugetul de stat în urma unei decizii judecătorești.

Deși procesul nu s-a încheiat definitiv și urmează etapa apelului, România trebuie să respecte efectele hotărârii pronunțate în primă instanță și să constituie suma într-un cont separat.

Ministrul Finanțelor a explicat că Guvernul spera ca notificarea oficială să fie transmisă mai târziu, într-o perioadă apropiată de termenul-limită pentru anumite angajamente asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de rectificarea bugetară programată la finalul verii.

„Acela va fi momentul în care vom face o evaluare foarte clară a surselor potențiale de finanțare și cum gestionăm ultimele luni ale anului, astfel încât, în ipostaza în care întreaga sumă e plătită anul acesta, să nu ne afecteze țintele stabilite pentru 2026”, a afirmat Nazare.

În paralel cu procedurile judiciare, Executivul poartă discuții cu Pfizer pentru identificarea unor variante care să reducă impactul financiar asupra statului.

Una dintre opțiunile analizate este posibilitatea ca o parte din sumă să fie compensată prin furnizarea de medicamente.

Ministrul Finanțelor a precizat însă că rezultatul acestor negocieri este incert, având în vedere că discuțiile au loc după pronunțarea unei hotărâri nefavorabile României.

„Nu pot să vă spun astăzi ce șanse vom avea în privința acestei solicitări, dat fiind că ea vine la final, după ce avem un verdict în care am pierdut. Facem tot posibilul astfel încât să obținem un rezultat al negocierii care să ne avantajeze într-o măsură cât mai mare”, a declarat Alexandru Nazare.