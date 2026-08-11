Cu ce plan merg partidele la întâlnirea de azi de la Cotroceni. Mizele, condițiile și liniile de negociere pentru Legea Salarizării

Liderii fostei Coaliții sunt așteptați astăzi la Cotroceni pentru a discuta, împreună cu președintele Nicușor Dan, despre Legea Salarizării. Miza este uriașă: dacă reforma nu trece de Parlament săptămâna viitoare, România riscă să piardă un jalon esențial din PNRR și 770 de milioane de euro. Cu doar câteva ore înainte de întâlnire, reprezentanții partidelor din fosta Coaliție și-au făcut publice condițiile și liniile de negociere. Deși cu poziții distincte, asupra unui aspect par să fie totuși toți de acord: legea trebuie adoptată urgent, fără a destabiliza bugetul.

PSD intră în discuția de la Cotroceni cu două repere pe care le consideră esențiale:

niciun salariat din sectorul public să nu piardă venituri, indiferent de domeniu;

respectarea anvelopei salariale de 8 miliarde de lei, convenită anterior în discuțiile cu Radu Burnete.

Florin Manole, fost ministru al Muncii, explică pe larg poziția partidului. Social-democrații cer ca legea să fie construită astfel încât să ofere stabilitate și echitate pentru angajații din educație, sănătate, apărare, ordine publică, cultură și administrație. Manole insistă că legea trebuie să „mulțumească” toate aceste categorii, pentru a evita un nou val de proteste sau greve.

„Eu cred că, de fapt, întreaga discuție trebuie să țină cont de două, nu linii roșii, că nu e cazul să folosim exprimarea asta, ci de două repere esențiale ambele. Unul, mulțumirea celor care lucrează în educație, sănătate, apărare și ordine publică, cultură, administrație publică, locală sau centrală, în general a celor care lucrează în sistemul bugetar, pe de o parte, și pe de altă parte, capacitatea de a livra aceste rezultate în funcție de disponibilitățile bugetare ale țării noastre. În momentul în care vom avea aceste două lucruri împreună, cred că suntem foarte aproape de un consens”, a declarat Manole.

PSD atrage atenția asupra problemelor din grila de salarizare din educație, unde sporurile de dirigenție și doctorat nu sunt incluse integral în salariul de bază. Manole avertizează că eliminarea acestor sporuri ar duce la scăderi de venituri, ceea ce partidul nu acceptă.

„Am spus de la început că acest spor este extrem de important pentru că e vorba de foarte mulți dintre profesorii din România și că diminuarea lui sau neacordarea lui ar face să se piardă din venituri. Dar până la urmă, cu sau fără spor de dirigenție, cu sau fără spor de doctorat, ce interesează foarte mult pe cei din toate sistemele publice este ca veniturile să nu scadă”, a mai spus fostul ministru.

Social-democrații cer ca legea să fie construită strict în limitele bugetare, pentru a nu compromite jalonul din PNRR. Manole subliniază că depășirea anvelopei ar adânci deficitul și ar pune în pericol finanțele țării.

PSD este deschis la discuții privind resurse suplimentare, dar avertizează că acestea trebuie să respecte angajamentele României privind reducerea deficitului. Manole amintește că majorările etapizate promise în trecut nu au fost respectate, motiv pentru care partidul cere garanții clare.

„Suntem, evident, bucuroși dacă se pot găsi mai multe resurse financiare, încă o dată, cu respectarea limitelor care decurg din angajamentele României pentru reducerea deficitului, dar este o întrebare la care cel mai bine va putea răspunde Ministerul de Finanțe. Creșterea etapizată a salariilor a mai fost promisă în trecut, știți foarte bine. S-a mai venit cu această soluție de către în timpul altor guverne, dar nu s-a respectat”, a mai declarat Manole.

UDMR susține adoptarea rapidă a legii, ideal în actuala sesiune extraordinară sau cel târziu săptămâna viitoare. Kelemen Hunor avertizează însă că nu poate exista un vot fără clarificarea surselor de finanțare.

„Eu aș vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, dacă nu se poate în această săptămână, dar trebuie să avem răspunsuri la aceste întrebări, că dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat.”, spune Kelemen Hunor.

Liderul UDMR subliniază că, indiferent de forma finală a legii, în 2027 va fi necesară oricum o majorare de 7–8%, în funcție de inflație. De aceea, baza financiară trebuie stabilită acum.

„Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi. Că după aceea, sigur, va fi o presiune pe guvern să găsească resurse. Și de unde să găsească resurse guvernul dacă nu a găsit înainte? Sigur, doar prin creșterea de taxe, cu care eu nu-s de acord.”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor clarifică și situația instituțiilor autofinanțate, precum ASF și ANCOM: acestea trebuie incluse în lege pentru că fac parte din sectorul public, dar nu trebuie bugetate, întrucât funcționează pe venituri proprii. Veniturile lor provin din monopoluri stabilite prin lege, nu din bugetul de stat.

Partidul Național Liberal a transmis că legea salarizării trebuie adoptată urgent, iar partidele trebuie o privească din perspectiva nevoilor bugetare ale României.

PNL transmite, printr-un comunicat premergător discuțiilor, că legea salarizării trebuie privită exclusiv prin prisma capacității bugetare a României. Liberalii cer responsabilitate și avertizează că orice abatere de la limitele financiare ar pune în pericol fondurile din PNRR.

PNL susține adoptarea urgentă a legii, dar într-un cadru fiscal realist, fără promisiuni care nu pot fi acoperite. Obiectivul central al partidului este ca niciun venit să nu scadă în urma reformei.

Liberalii insistă că România trebuie să evite „noi blocaje” și să se concentreze pe îndeplinirea jalonului din PNRR. PNL cere ca discuțiile politice să fie lipsite de calcule electorale și să se concentreze pe stabilitatea financiară.

„Discuțiile de la Cotroceni privind legea salarizării trebuie privite din această perspectivă. Partidele politice trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca România să acceseze fondurile din PNRR, nu să creeze noi blocaje care să pună în pericol aceste fonduri”, se arată în comunicat.

Discuția de la Cotroceni are loc într-un moment de tensiune maximă:

România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată săptămâna viitoare.

Bugetul este deja sub presiune, iar partidele trebuie să găsească o formulă care să nu destabilizeze finanțele publice.

Sectorul public este fragmentat, cu revendicări diferite în educație, sănătate, administrație și ordine publică.

Fiecare partid are propriile condiții, propriile temeri și propriile linii de negociere.

Președintele Nicușor Dan încearcă să obțină un consens între partide, într-un context în care orice detaliu – de la sporuri la anvelopa bugetară – poate bloca sau debloca reforma.

Dacă partidele ajung la un acord marți, legea ar putea fi votată săptămâna viitoare. Dacă nu, România riscă să rateze unul dintre cele mai importante jaloane din PNRR, cu consecințe politice și economice majore.