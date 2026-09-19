Președintele Nicușor Dan a semnat sâmbătă, 19 septembrie, decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru, potrivit informațiilor transmise de surse din Administrația Prezidențială.

Decretul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, iar Mureșan trebuie să formeze Guvernul și să ceară votul de încredere al Parlamentului în termenul prevăzut de Constituție.

Desemnarea oficială vine după consultările de joi de la Palatul Cotroceni, când șeful statului a anunțat că îl propune pe europarlamentarul PNL pentru funcția de premier. Mureșan a acceptat nominalizarea în aceeași zi. El este susținut politic de PNL, USR și UDMR, însă configurația actuală a Parlamentului face necesare negocieri pentru obținerea voturilor necesare învestirii.

Nicușor Dan anunțase încă de vineri că va semna decretul la Bistrița, iar publicarea acestuia va avea loc luni în Monitorul Oficial. Semnarea decretului reprezintă etapa formală care urmează desemnării făcute de președinte după consultările cu partidele parlamentare.

Constituția stabilește că președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorități, a partidelor reprezentate în Parlament.

Siegfried Mureșan a transmis joi, după anunțul președintelui, că acceptă propunerea pentru funcția de prim-ministru.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Mureșan pe Facebook. Anterior, Nicușor Dan spusese că europarlamentarul i-a cerut un timp de gândire înainte de a confirma dacă acceptă mandatul.

Președintele a explicat că l-a ales pe Mureșan după ce, la consultările cu formațiunile parlamentare, acesta a beneficiat de cel mai mare număr de susțineri dintre variantele discutate.

Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și în negocierile europene. Potrivit șefului statului, însă, sarcina premierului desemnat va fi dificilă în condițiile în care nu există încă o majoritate parlamentară clar conturată.

Constituția României prevede că premierul desemnat trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a Cabinetului. Programul și lista miniștrilor sunt dezbătute în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Un detaliu important este că termenul constituțional este legat de data desemnării, nu de momentul publicării decretului în Monitorul Oficial. Decretul prezidențial trebuie însă publicat, deoarece Constituția prevede că decretele președintelui se publică în Monitorul Oficial, iar nepublicarea atrage inexistența lor.

Pentru ca Guvernul să fie învestit, este necesară majoritatea deputaților și senatorilor. În actualul Parlament, acest lucru înseamnă obținerea a cel puțin 233 de voturi.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan vine după o perioadă prelungită de instabilitate politică. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în luna mai, iar formarea unui nou Executiv a întâmpinat dificultăți în lipsa unui acord între principalele partide parlamentare.

PNL, USR și UDMR susțin candidatura lui Mureșan, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului. Premierul desemnat trebuie, prin urmare, să negocieze atât componența Cabinetului, cât și susținerea parlamentară pentru programul de guvernare.

Siegfried Mureșan are la dispoziție perioada prevăzută de Constituție pentru a finaliza aceste negocieri și pentru a prezenta Parlamentului programul și lista Guvernului.

Dacă Parlamentul acordă votul de încredere, președintele României numește Guvernul, iar membrii Cabinetului depun jurământul în fața șefului statului. Potrivit Constituției, Guvernul și fiecare dintre membrii săi își încep mandatul de la data depunerii jurământului.

În cazul în care votul nu este obținut, procedura de formare a Guvernului continuă în condițiile prevăzute de Constituție. Articolul 89 stabilește că președintele poate ajunge la dizolvarea Parlamentului doar după îndeplinirea unor condiții constituționale stricte, inclusiv respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură și trecerea unui termen de 60 de zile de la prima solicitare.

Pentru moment, următoarea etapă este formarea Cabinetului propus de Siegfried Mureșan și obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru învestire.