Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 19 septembrie, că Via Transilvanica reprezintă mai mult decât un traseu turistic și că proiectul poate contribui la apropierea dintre oameni, comunități și regiuni. Șeful statului a transmis mesajul la Via Transilvanica Business Fest, eveniment organizat la Piatra Fântânele, în județul Bistrița-Năsăud.

Președintele a vorbit despre importanța colaborării și a dialogului în societate, dar și despre legătura dintre acest tip de inițiative și dezvoltarea economică. În mesajul transmis ulterior, Nicușor Dan a arătat că experiența unor proiecte construite prin implicarea comunității poate fi relevantă și pentru modul în care România își dezvoltă economia.

Într-o postare publicată sâmbătă, președintele a descris Via Transilvanica drept un proiect care conectează oameni și comunități din mai multe regiuni ale țării.

„Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care unește oameni, comunități și regiuni și care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună”, a transmis Nicușor Dan.

La eveniment, șeful statului a vorbit și despre nevoia de a exista mai mult contact direct între oameni. El a susținut că lipsa dialogului favorizează apariția unor percepții bazate pe stereotipuri.

„Prea des privim societatea prin clișee și prea puțin prin experiența directă a dialogului și a colaborării”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a menționat și activitatea echipei Tășuleasa Social, organizația care a dezvoltat proiectul Via Transilvanica împreună cu numeroși voluntari și parteneri.

Președintele a transmis aprecierea sa pentru oamenii implicați în proiect și pentru modul în care aceștia transformă implicarea civică și solidaritatea în acțiuni concrete.

La Via Transilvanica Business Fest, șeful statului a spus că a venit inclusiv pentru a contribui la promovarea proiectului în rândul românilor. Potrivit relatării Ziarului Financiar, Nicușor Dan a subliniat că în societate există situații în care se vorbește și se proiectează mult, dar este mai dificilă trecerea la acțiune.

Evenimentul de la Piatra Fântânele a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității locale în jurul proiectului Via Transilvanica și al oportunităților de dezvoltare asociate traseului.

Mesajul președintelui nu s-a limitat la rolul social și comunitar al traseului. Nicușor Dan a făcut legătura între capacitatea oamenilor de a construi proiecte împreună și dezvoltarea economică.

„Această capacitate de a construi împreună trebuie să se regăsească și în economie. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul economic al României. Iar pentru a transforma acest optimism în rezultate, avem nevoie de dialog și de încredere”, a transmis șeful statului.

Tema încrederii dintre mediul public și cel privat a fost, de altfel, prezentă și în discuțiile de la eveniment. Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului, a declarat că relația dintre stat și mediul privat depinde în mod important de încredere și că aceasta se construiește în timp, prin rezultate.

Via Transilvanica este un traseu de drumeție care traversează România de la nord la sud și leagă mai multe regiuni istorice și geografice. Proiectul este asociat cu Tășuleasa Social și se bazează pe implicarea voluntarilor, a comunităților locale și a partenerilor.

Traseul a fost conceput nu doar ca o rută pentru drumeție, ci și ca un proiect care pune în valoare patrimoniul natural și cultural al localităților traversate. În jurul său s-au dezvoltat inițiative legate de turism, comunități locale și promovarea zonelor rurale.

Prezența lui Nicușor Dan la Business Fest a avut loc în cadrul vizitei sale de sâmbătă în județul Bistrița-Năsăud. Potrivit Administrației Prezidențiale, după participarea la evenimentul de la Piatra Fântânele, președintele urma să fie prezent la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde au fost inaugurate lucrările de extindere și modernizare.