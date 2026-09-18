În pline negocieri pentru formarea noului Guvern, Siegfried Mureșan a vorbit vineri seară despre discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan înainte ca acesta să îl desemneze pentru funcția de premier. Liberalul susține că a acceptat imediat propunerea și respinge informațiile potrivit cărora ar fi ezitat înainte de a-și asuma mandatul.

Mureșan a spus că președintele l-a contactat joi și i-a comunicat intenția de a-l desemna pentru formarea noului Guvern.

„Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan.

Liberalul a povestit că i-a propus șefului statului să aibă o discuție mai amplă despre următorii pași.

„I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea guvernului în această perioadă. (…) Am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere”, a spus acesta.

După conversația cu Nicușor Dan, Siegfried Mureșan a discutat cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Ulterior, cei doi au convenit ca informația să fie transmisă și reprezentanților USR și UDMR.

„După care eu, evident, l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal, fiindcă pentru mine relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de importantă. A fost pentru noi, mulți colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Și am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial. Adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin sunt importante pentru mine”, a afirmat Mureșan.

Europarlamentarul a spus că a urmat apoi o a doua discuție cu Nicușor Dan, în care președintele i-a comunicat că urma să facă publică desemnarea.

Întrebat ce ar fi făcut dacă Ilie Bolojan i-ar fi cerut să nu accepte mandatul de premier, Mureșan a spus că nu se aștepta la un asemenea scenariu.

„Noi am decis împreună cu colegii din Partidul Național Liberal în urmă cu 85 de zile să înaintăm candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. La fel, USR și UDMR au decis în ședințele statutare ale partidelor lor. Pentru noi a fost foarte clar de la finalul lunii iunie că noi suntem pregătiți să formăm guvernul și că nu există nicio ezitare și nicio răzgândire din partea noastră”, a declarat liberalul.

Ilie Bolojan a confirmat vineri că a aflat despre intenția președintelui de a-l desemna pe Mureșan cu aproximativ 30 de minute înainte de anunțul oficial.

Premierul desemnat a respins și interpretarea potrivit căreia ar fi avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea lui Nicușor Dan.

„Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și, dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Vineri, Mureșan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tánczos Barna, iar discuțiile au vizat pașii pentru formarea noului Guvern.