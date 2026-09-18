Desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al României a intrat într-o nouă etapă în urma consultărilor oficiale desfășurate între șeful statului și formațiunile politice parlamentare. La finalul Reuniunii de la Cernăuți, președintele Nicușor Dan a detaliat argumentele care au stat la baza opțiunii sale pentru Siegfried Mureșan, conform Agerpres.

Șeful statului a precizat că decizia a fost luată pe baza susținerii politice existente în cadrul negocierilor și că alegerea sa reflectă sprijinul parlamentar din acest moment.

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, în care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta. Inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta. De-aia am făcut consultări, ca să luăm o decizie în urma lor. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au dat vreo şase ore”, a argumentat Nicușor Dan.

În cadrul declarațiilor de presă, președintele a respins informațiile apărute în spațiul public privind eventuale înțelegeri politice de culise cu Partidul Social Democrat și a subliniat că atenția întregii clase politice trebuie să se îndrepte către stabilitatea guvernării.

„Eu nu comentez zvonul şi... Pentru mine, permiteţi-mi să rămână la nivel de zvon. Nu vreau să comentez. Haideţi să comentăm fapte, şi nu închipuiri. Acum am început un proces de zece zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui Guvern. Eu sper ca prim- ministrul desemnat să reuşească să strângă o majoritate şi vreau să discutăm numai de asta”, a declarat șeful statului.

În perioada următoare, premierul desemnat urmează să poarte negocieri cu partidele parlamentare pentru alcătuirea echipei guvernamentale și redactarea programului de guvernare, în vederea obținerii votului de încredere în Parlament.