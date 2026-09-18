Condițiile PSD înaintea negocierilor pentru noul Guvern. Ce solicită partidul lui Siegfried Mureșan

PSD îi cere lui Siegfried Mureșan să prezinte public direcția pe care vrea să o urmeze la conducerea Guvernului înainte ca social-democrații să discute despre susținerea sa în Parlament. Formațiunea solicită răspunsuri privind politica fiscală, economia, puterea de cumpărare și funcționarea serviciilor publice.

PSD condiționează începerea discuțiilor privind o eventuală susținere parlamentară a lui Siegfried Mureșan de prezentarea programului cu care acesta intenționează să conducă Executivul. Poziția social-democraților vine după ce Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și a început discuțiile pentru formarea unui nou Guvern. PNL, USR și UDMR îl susțin, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de majoritatea necesară în Parlament.

Într-o postare publică, PSD anunță că vrea să afle mai întâi dacă premierul desemnat intenționează să continue direcția fostului Executiv sau să vină cu alte politici.

Formațiunea își deschide mesajul printr-o solicitare adresată direct lui Siegfried Mureșan: „PSD îi solicită prim-ministrului desemnat să prezinte public planul său pentru România.”

Înainte de orice discuție privind voturile necesare pentru formarea unei majorități parlamentare, social-democrații susțin că trebuie stabilită direcția politică și economică a viitorului Executiv. PSD formulează astfel principala întrebare pe care o adresează premierului desemnat:

„Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue?”

Partidul solicită apoi ca Mureșan să prezinte măsurile pe care le are în vedere în domeniul economic și în ceea ce privește nivelul de trai. În acest sens, PSD transmite: „Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor.”

Una dintre temele ridicate de social-democrați este politica bugetară pe care ar urma să o adopte viitorul Guvern. PSD întreabă: „Va continua politica de austeritate?” O altă solicitare vizează politica fiscală și eventualele modificări pe care noul Executiv le-ar putea lua în calcul: „Va menține actuala povară fiscală sau propune o schimbare?”

Social-democrații includ printre temele asupra cărora cer clarificări puterea de cumpărare, situația companiilor românești și protejarea locurilor de muncă.

PSD formulează întrebarea astfel: „Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea companiilor românești și păstrarea locurilor de muncă?”

În același mesaj, partidul aduce în discuție și funcționarea serviciilor publice și solicită detalii despre modul în care acestea ar urma să fie gestionate de viitorul Cabinet.

„Cum va asigura funcționarea serviciilor publice esențiale, de la sănătate până la administrația locală?” Formațiunea revine apoi asupra raportării lui Siegfried Mureșan la politicile fostului Guvern și îi solicită o poziție explicită înaintea negocierilor parlamentare. „El trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?”

Prin mesajul public, PSD indică faptul că nu vrea ca negocierile privind o eventuală majoritate să înceapă înainte ca premierul desemnat să își prezinte programul și principalele măsuri.

„Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară.”

Poziția PSD apare în momentul în care Siegfried Mureșan încearcă să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru formarea noului Executiv. Premierul desemnat a anunțat vineri, 18 septembrie, că au început discuțiile privind formarea Guvernului.