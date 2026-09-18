Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că a aflat despre intenția președintelui României de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru cu aproximativ 30 de minute înainte. Informația i-a fost transmisă chiar de Mureșan. Bolojan a anunțat că liberalii vor participa la negocierile pentru formarea noului Guvern, însă a avertizat că PNL nu va susține programe care nu țin cont de situația economică reală.

Ilie Bolojan a vorbit despre momentul în care a fost informat în legătură cu intenția președintelui de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan. Liderul PNL a spus că a primit informația de la acesta cu aproximativ o jumătate de oră înainte.

„Am aflat ieri, înainte, cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum trei luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.”

Premierul interimar a arătat astfel că PNL este pregătit să intre în discuțiile care urmează pentru formarea unui nou Executiv și să contribuie la elaborarea viitorului program de guvernare.

Bolojan a explicat că, în perioada următoare, experții și reprezentanții PNL vor pune la dispoziția premierului desemnat informațiile necesare din ministere, astfel încât viitoarele decizii să fie construite pornind de la situația concretă a țării.

În același timp, liderul liberal a transmis că partidul nu va susține măsuri care creează așteptări ce nu pot fi acoperite din punct de vedere economic.

„Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări, care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Și așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași.”

În opinia lui Ilie Bolojan, schimbarea premierului nu modifică problemele cu care se confruntă România și pe care viitorul Executiv va trebui să le gestioneze. Liderul PNL a enumerat printre priorități menținerea echilibrelor financiare, funcționarea statului și a principalelor servicii publice, pregătirea bugetului pentru anul următor și crearea condițiilor pentru relansarea economiei.

„Sunt probleme care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare, sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești.”

Bolojan a susținut că viitorul Guvern trebuie să propună măsuri adaptate atât situației economice interne, cât și contextului internațional și crizelor existente.

„Asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ține cont de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economice, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții române, pentru România. Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare. Vă mulțumesc.”