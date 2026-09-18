Cazul directorului Ionuț Coș de la AMEPIP se complică. Avocatul contestă acuzațiile

Scandalul privind conduita directorului Ionuț Coș ia amploare și devine din ce în ce mai complicat. Acuzat de șapte persoane că le-ar fi hărțuit la locul de muncă și una dintre ele afirmă că ar fi hărțuit-o și sexual, Ionuț Coș a fost băgat în comisie disciplinară formată la nivelul AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii). Avocatul lui aduce lămuriri.

Directorul Ionuț Coș se consideră, însă, la rândul său, hărțuit, iar apariția informației că ar fi finul premierului interimar Ilie Bolojan o consideră ca fiind o minciună folosită în scop politic. Avocatul directorului Coș, Elena Dinu, îl apără, considerând că această acuzație este nereală, întrucât nu are nicio relație de afinitate cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, a afirmat că acuzațiile sunt „foarte serioase”. Deocamdată, au fost declanșate două anchete interne, iar rezultatele verificărilor vor fi făcute publice. Reprezentanta Guvernului dezminte una dintre informațiile apărute în acest caz:

„Vă precizez că domnul Coș, director AMEPIP, nu este finul domnului Ilie Bolojan”.

Apărătorul lui Ionuț Coș, avocat Elena Dinu consideră că acest caz este unul artificial creat, cu mize politice, pentru ca el să fie înlăturat de pe post în condițiile în care acest post a fost ocupat prin concurs de clientul său.

“Nu există nicio legătură între premierul interimar Ilie Bolojan și domnul Coș, nu există nicio relație de rudenie, afinitate sau personală între ei”.

Apărătorul lui Ionuț Coș a detaliat, pentru EvZ, în ce stadiu se află acum procedura disciplinară pentru acuzațiile de hărțuire și dacă AMEPIP a luat vreo măsură.

“La această oră, conducerea AMEPIP a emis un ordin prin care a fost luată măsura de mutare temporară a directorului Coș din funcția de conducere în una de execuție. Tot azi, deși nu există nici o decizie prin care acesta să fie găsit vinovat de afirmațiile persoanelor care se consideră victime, conducerea l-a convocat pe domnul Ionuț Coș să participe la o sesiune de instruire și conștientizare privind conduita profesională, comunicarea managerială și prevenirea hărțuirii la locul de muncă fără a ne fi adusă la cunoștință decizia luată de conducere și dacă acesta are, în opinia lor, vreo vinovăție”.

În legătură cu acuzațiile aduse de presupusele victime, avocata Elena Dinu a declarat pentru EVZ că toate acestea vor fi contestate.

“Domnul Coș contestă în integralitate acuzațiile de hărțuire sexuală și de hărțuire morală formulate împotriva sa. Nu a folosit și nu a tolerat un limbaj cu conotație sexuală la locul de muncă și nu a avut o conduită de natură să lezeze demnitatea vreunei persoane din echipa pe care o coordonează. Poziția sa a fost exprimată punctual, în scris, pentru fiecare dintre aspectele sesizate, în cadrul procedurii”.

Comisia de disciplină nu a dat, până acum, niciun verdict oficial.

“Sesizările se află în analiza comisiilor competente. Până la această oră nu există un raport final, o hotărâre, o constatare și nicio sancțiune. Prezentarea publică a acuzațiilor ca fapte stabilite anticipează un rezultat pe care nicio autoritate nu l‑a pronunțat și afectează în egală măsură credibilitatea procedurii și situația tuturor persoanelor implicate. Domnul Coș a răspuns în scris fiecărei sesizări, a solicitat să fie audiat și a pus la dispoziția comisiilor corespondența de serviciu relevantă. Nu a solicitat suspendarea verificărilor și dorește ca acestea să se desfășoare cu celeritate, fiind în joc prestigiul său profesional. Apărarea nu contestă dreptul niciunei persoane de a se adresa comisiilor și nu pune în discuție buna credință a nimănui. Susținem, dimpotrivă, ca fiecare sesizare să fie examinată integral, cu administrarea tuturor probelor și cu audierea tuturor părților. O procedură completă este singura care poate stabili dacă a existat vreo faptă din cele reclamate. Difuzarea publică a unor concluzii înainte de finalizarea ei încalcă dreptul la apărare", susține avocata.

În apărarea clientului său, avocata susține că realitatea este alta în ce privește așa zisa hărțuire la locul de muncă.

"Realitatea este că, la momentul preluării funcției, obținută prin concurs, direcția avea un număr semnificativ de dosare cu termene de soluționare depășite. Recuperarea acestui decalaj a presupus termene interne stricte și, în cazuri izolate, activitate peste programul normal de lucru, asumată de întreaga echipă, inclusiv de domnul Coș, și compensată potrivit legii cu timp liber corespunzător. Exigența profesională și evaluările primite de echipă în această perioadă sunt aspecte de fapt ce trebuie obligatoriu luate în considerare în cursul acestei proceduri. În lipsa unui verdict clar din partea conducerii sau a altor autorități, este bine ca mass media să țină cont de dreptul la apărare și de prezumția de nevinovăție”.

Întrebată dacă Ionuț Coș a făcut vreo acțiune în instanță pentru repararea imaginii, avocata acestuia a declarat pentru EvZ că clientul său își rezervă dreptul de a se apăra prin toate mijloacele legale.

Evenimentul zilei a publicat anterior informații oferite de instituție. Astfel, la acest moment se știe că verificările efectuate de structura de specialitate s-au încheiat, iar concluziile au fost transmise conducerii AMEPIP pentru evaluare şi luarea măsurilor ce se impun.

„Cercetarea a fost finalizată prin Raportul Comisiei pentru hărţuire si înaintat conducătorului AMEPIP. Raportul se află, la acest moment, în analiză, în vederea evaluării concluziilor şi recomandărilor formulate şi, după caz, a adoptării măsurilor corespunzătoare, cu respectarea competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile”, a transmis instituţia.

Totodată, pe lângă activitatea Comisiei pentru hărţuire, la nivelul instituţiei se desfăşoară o cercetare disciplinară distinctă, realizată de o structură independentă.