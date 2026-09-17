Două explozii au fost raportate joi dimineață, 17 septembrie, în Frankfurt, una dintre deflagrații producându-se pe Zeil, una dintre cele mai aglomerate artere comerciale din Germania, iar poliția investighează dacă noile incidente au legătură cu exploziile produse în oraș și în apropiere în zilele precedente, potrivit Presse Portal.

Apelurile la serviciile de urgență au început să fie primite în jurul orei 04:20. Cele două explozii au fost raportate aproape simultan, în zone diferite ale orașului: una pe Berger Straße, în cartierul Nordend, iar cealaltă pe Zeil, în centrul Frankfurtului. Ambele imobile au fost afectate, iar poliția a mobilizat importante forțe la locurile incidentelor.

Potrivit primelor informații transmise de autorități și presei germane, deflagrația de pe Berger Straße s-a produs în fața unui spațiu comercial, identificat ulterior de presa locală drept un local de tip café. Explozia de pe Zeil a avut loc în apropierea unui chioșc sau a unui local comercial.

Presa regională hessenschau relatează că explozia de pe Berger Straße a provocat pagube importante, mai multe geamuri fiind sparte. Au fost afectate inclusiv clădiri și un autoturism aflat în apropiere. La locul incidentului au intervenit polițiști și criminaliști pentru cercetarea urmelor.

În cazul exploziei de pe Zeil, imaginile publicate de presa germană arată că zona de acces a imobilului a fost deteriorată. Zeil este una dintre principalele străzi comerciale ale Frankfurtului, iar poliția germană precizează că aceasta este vizitată zilnic, în medie, de aproximativ 75.000 de persoane.

Noile deflagrații au loc după o serie de incidente similare produse în Frankfurt și în orașul vecin Offenbach.

Duminică, 13 septembrie, o explozie a fost raportată la un chioșc din zona Mörfelder Landstraße, în cartierul Sachsenhausen. Poliția a anunțat că imobilul a fost avariat, însă nicio persoană nu a fost rănită. În apropiere a fost reținut un adolescent de 15 ani, suspect în legătură cu acel incident.

În dimineața următoare, luni, 14 septembrie, o altă explozie a avut loc în zona Karoline-Veith-Straße, în fața intrării unui bloc de locuințe din Bockenheim. Și în acest caz au fost raportate pagube materiale, fără victime. Poliția criminală și criminaliștii au început cercetările, cu sprijinul Oficiului de Stat pentru Investigații Criminale din landul Hessa.

Presa regională germană a relatat și despre o explozie produsă în Offenbach, în aceeași perioadă, astfel că anchetatorii analizează posibilitatea existenței unei legături între incidente. Deocamdată, această conexiune nu a fost stabilită oficial.

Poliția din Frankfurt a confirmat că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut în apropierea locului exploziei din Sachsenhausen, produsă pe 13 septembrie. El este cercetat în legătură cu provocarea unei explozii cu o substanță necunoscută, iar autoritățile au anunțat că urma să fie prezentat unui judecător.

În acest moment, însă, nu există o confirmare oficială că adolescentul ar fi responsabil pentru exploziile de joi. Cele două evenimente noi fac obiectul unei anchete distincte, iar poliția verifică inclusiv dacă există o legătură între diferitele explozii.

Autoritățile germane încearcă să stabilească atât natura exactă a dispozitivelor folosite, cât și cine se află în spatele exploziilor. Investigațiile criminalistice de la locurile incidentelor sunt în desfășurare.

Seria de explozii din Frankfurt și din zona metropolitană Rhein-Main a determinat poliția să analizeze evenimentele împreună, însă concluziile privind o eventuală acțiune coordonată nu au fost anunțate oficial.

Deocamdată, informațiile disponibile indică pagube materiale la mai multe imobile și vehicule, în timp ce autoritățile continuă să verifice dacă incidentele au aceeași origine sau reprezintă cazuri separate.