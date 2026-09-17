Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat în Parlamentul de la Varșovia, că informațiile primite de autoritățile poloneze indică riscul unor atacuri hibride cu drone sau rachete asupra statelor care sprijină Ucraina. Potrivit acestuia, eventualele incidente ar putea fi prezentate de Moscova drept accidente, într-o încercare de a testa reacția statelor NATO și aplicarea articolului 5, relatează TVP World.

Donald Tusk a vorbit despre riscurile de securitate pentru Polonia și celelalte state aflate pe flancul estic al NATO, în contextul atacurilor rusești desfășurate în apropierea frontierei polono-ucrainene.

Premierul a afirmat că evaluările serviciilor de informații primite de Varșovia indică posibilitatea ca Rusia să recurgă la acțiuni cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina și să susțină ulterior că acestea au fost accidente.

Premierul polonez a spus în fața Parlamentului că un asemenea scenariu ar putea viza inclusiv Polonia și alte state de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

„Pe scurt, există un risc real ca dronele sau alte tipuri de rachete să pătrundă pe teritoriul uneia sau mai multor ţări de pe flancul estic şi chiar să provoace pagube, în timp ce versiunea oficială ar fi că a fost vorba de un accident”, a spus el.

Tusk a legat un asemenea scenariu de posibilitatea testării hotărârii statelor NATO de a recurge la mecanismele de apărare colectivă.

„Aceste potenţiale atacuri ar avea un caracter, aşa-zis, «accidental», menite să paralizeze sau cel puţin să slăbească hotărârea statelor NATO de a invoca prevederile relevante ale NATO în cazul unei agresiuni împotriva unei ţări membre”, a declarat Tusk în faţa parlamentului.

Potrivit premierului polonez, miza unor astfel de acțiuni ar fi slăbirea coeziunii Alianței și apariția unor îndoieli privind reacția statelor membre în cazul unui incident.

Declarațiile lui Donald Tusk au fost făcute în contextul în care Rusia a continuat atacurile asupra unor ținte din vestul Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei cu Polonia.

Joi, armata poloneză a ridicat avioane militare pentru a proteja spațiul aerian în timpul unui nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei. Aeroporturile din Rzeszow și Lublin au fost închise temporar pentru a permite desfășurarea operațiunilor militare.

Locuitorii din două regiuni din estul Poloniei au primit alerte de raid aerian. Presa locală a relatat că au fost activate sirenele și că elevii din unele școli s-au adăpostit.

Duminică, o dronă rusă a lovit un tren de pasageri în Ucraina, la aproximativ doi kilometri de frontiera cu Polonia. Aceste incidente au amplificat preocupările autorităților de la Varșovia privind protecția teritoriului și a spațiului aerian.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că autoritățile au decis intensificarea măsurilor pentru protejarea spațiului aerian al țării.

„Am intensificat activitatea avioanelor F-16 şi a elicopterelor şi ne consolidăm sistemele de apărare aeriană şi de reacţie rapidă”, a scris el pe X.

Măsurile includ o activitate mai intensă a avioanelor F-16 și a elicopterelor, precum și întărirea sistemelor de apărare aeriană și a capacității de răspuns rapid în cazul unor amenințări.

Donald Tusk a afirmat că eventualele acțiuni ale Rusiei ar putea avea loc într-un context în care unele state europene trec prin schimbări politice.

El a vorbit despre posibilitatea ca formațiuni care susțin oprirea sprijinului pentru Ucraina să dobândească o influență mai mare.

Tusk a mai afirmat că astfel de atacuri din partea Rusiei ar putea coincide cu „schimbări politice în anumite ţări europene care să acorde puterea - sau cel puţin o voce puternică - celor care, invocând din ce în ce mai des sloganuri nobile despre pace, pacifism şi victime inutile, vor cere pacea - sau, mai degrabă, capitularea totală a Ucrainei”, a punctat premierul polonez, potrivit Reuters.

Reuters arată că declarația pare să facă referire la avansul unor formațiuni considerate mai favorabile unei relații cu Rusia, între care Rassemblement National din Franța și Alternativa pentru Germania.

Mai multe state europene au suspectat Rusia de implicare într-o serie de acte de sabotaj produse în ultimele luni. Acuzațiile au vizat acțiuni despre care oficialii europeni susțin că ar urmări exercitarea unei presiuni asupra statelor care sprijină Ucraina.

Germania se află printre țările vizate de aceste preocupări, în contextul ajutorului oferit Kievului de la începutul invaziei ruse. Kremlinul a respins acuzațiile privind implicarea Moscovei în asemenea acțiuni de sabotaj.

Donald Tusk nu a oferit informații despre agențiile de informații de la care provin evaluările invocate în discursul său. Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta declarațiile premierului polonez.

Premierul polonez a anunțat și că vineri îl va vizita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuțiile vor viza cooperarea în cadrul Coaliției Antirachete Balistice, un grup de state europene care lucrează împreună cu Ucraina la dezvoltarea unui sistem de apărare aeriană.

Proiectul urmărește dezvoltarea unei variante mai ieftine decât sistemul american Patriot.

Vizita are loc după ce Polonia a intensificat în ultimele săptămâni măsurile pentru protejarea spațiului său aerian, în contextul atacurilor rusești desfășurate în vestul Ucrainei și în apropierea graniței poloneze.