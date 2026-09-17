Cluj-Napoca a fost inclus pe primul loc într-o listă realizată de platforma de comparare a ofertelor de călătorie Skyscanner pentru turiștii care caută destinații europene mai puțin aglomerate în luna septembrie. Orașul din Transilvania este prezentat în presa franceză prin prisma patrimoniului, a spațiilor verzi și a evenimentelor culturale.

Lista a fost preluată de publicații franceze precum Nord Littoral și SoSoir, care au prezentat cele 10 destinații europene căutate pentru luna septembrie în contextul evitării fenomenului de „overtourism”, adică al aglomerației turistice excesive. Cluj-Napoca este urmat în clasament de Wrocław, în Polonia, și Palma de Mallorca, în Spania.

Important este că poziția din listă reflectă căutările utilizatorilor Skyscanner pentru această perioadă, nu o măsurătoare oficială a numărului de turiști sau a gradului de aglomerație din fiecare oraș.

Publicațiile franceze descriu Cluj-Napoca drept un oraș universitar și cultural din nord-vestul României, înconjurat de dealuri și cu un centru istoric care păstrează elemente ale vechii cetăți.

Nord Littoral menționează străzile orașului, centrul istoric și dealurile verzi din jurul Clujului. Orașul este prezentat ca o alternativă pentru cei care preferă să călătorească în afara perioadelor de vârf din marile destinații europene.

Unul dintre punctele menționate este strada Potaissa, unde se păstrează una dintre cele mai bine conservate porțiuni ale vechii fortificații medievale a orașului. Pentru o perspectivă asupra orașului, turiștii pot urca și spre zona Cetățuia.

Cluj-Napoca este prezentat și prin profilul său universitar. Publicațiile franceze estimează la aproximativ 100.000 numărul studenților din oraș, ceea ce contribuie la atmosfera culturală și la numărul mare de evenimente organizate pe parcursul anului.

În septembrie, unul dintre evenimentele menționate este Jazz in the Park Competition, programat în perioada 18-20 septembrie în Parcul Central. Evenimentul pune în prim-plan jazzul, funk-ul și soul-ul și urmărește promovarea artiștilor aflați la început de drum.

Oferta turistică prezentată în materialele franceze include și două dintre principalele spații verzi și culturale ale Clujului.

Grădina Botanică „Alexandru Borza” se întinde pe aproximativ 14 hectare și cuprinde în jur de 11.000 de taxoni și varietăți de plante. Este situată în apropierea centrului orașului și include, între altele, grădini japoneze și romane, sectoare ornamentale și colecții de plante.

Parcul Național Etnografic „Romulus Vuia” se întinde pe 75 de hectare și prezintă gospodării tradiționale, instalații tehnice, ateliere și biserici de lemn. Parcul a fost înființat în 1929 și este prezentat drept primul muzeu în aer liber din România.

Lista pentru luna septembrie cuprinde 10 destinații europene. După Cluj-Napoca urmează Wrocław și Palma de Mallorca, iar clasamentul continuă cu Skopje, Kutaisi, Zadar, Girona, Minorca, Podgorica și Chișinău.

Clasamentul este legat de interesul pentru călătoriile în afara sezonului de vârf. Un sondaj Skyscanner și OnePoll realizat în rândul a 1.000 de persoane din Franța arată că 46% dintre respondenți intenționează să călătorească în extrasezon.