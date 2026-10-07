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Mirabela Grădinaru, vizită la Spitalul Marie Curie. A intrat în Secția de Terapie Intensivă nou-născuți

Mirabela Grădinaru, vizită la Spitalul Marie Curie. A intrat în Secția de Terapie Intensivă nou-născuțiSursa foto: Facebook
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Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a vizitat Secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București, unitate construită de organizația Inima Copiilor în 2013.

Însoțită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie Intensivă nou-născuți, Mirabela Grădinaru a vizitat spațiile în care sunt îngrijiți copiii, inclusiv zona de terapie neonatală, zona de post-terapie și Banca de Lapte Matern.

Ce a vizitat Mirabela Grădinaru la Spitalul Marie Curie

În această secție sunt îngrijiți mulți dintre cei mai bolnavi copii din țară, cu patologii extrem de diverse. Printre cazurile tratate se numără malformații cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate și malformații digestive.

Vizita a inclus și clădirea aproape finalizată a clinicii extinse. Mirabela Grădinaru a văzut viitoarea sală de operații, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici și RMN-ul neonatal.

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Mesaj pentru medicii și asistenții care îngrijesc copiii

La finalul vizitei, Mirabela Grădinaru le-a mulțumit medicilor și asistenților pentru activitatea desfășurată zi de zi alături de copii și familiile acestora.

Mirabela Grădinaru

Sursa Foto: Facebook/Spitalul Marie Curie

„A vizitat şi clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operaţii, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici şi RMN-ul neonatal. Prima Doamnă a adresat mulţumiri medicilor şi asistenţilor pentru dedicarea şi responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii şi de familiile acestora”, a transmis clinica.

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