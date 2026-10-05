Politica

Mirabela Grădinaru, președinte. Scenariul lansat de Traian Băsescu, văzut de UDMR

Mirabela Grădinaru, președinte. Scenariul lansat de Traian Băsescu, văzut de UDMRMirabela Grădinaru. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că nu a înțeles raționamentul politic din spatele afirmației fostului președinte Traian Băsescu potrivit căreia Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, ar putea candida la următoarele alegeri prezidențiale.

Ipoteza a fost lansată de Traian Băsescu în cadrul unei discuții despre necesitatea apariției unui nou partid politic și despre situația președintelui Nicușor Dan, care nu are în prezent o formațiune proprie în Parlament care să îi susțină proiectele.

Csoma Botond nu vede raționamentul politic al ipotezei

Întrebat dacă o eventuală candidatură a Mirabelei Grădinaru l-ar putea vulnerabiliza pe Nicușor Dan sau, dimpotrivă, i-ar putea oferi un avantaj, Csoma Botond a spus că nu a înțeles logica politică a declarației făcute de fostul șef al statului.

„Domnul Traian Băsescu cred că a făcut o glumă. Acum, nu știu, nu-mi dau seama. Ok, poate că doamna Grădinaru a devenit mai cunoscută, are notorietate mai ales pe plan internațional - și cu ce te ajută, mai ales în plan intern, acest lucru? Nu, nu prea am înțeles raționamentul politic al domnului Traian Băsescu”, a declarat Csoma Botond.

Nicusor Dan Mirabela Grădinaru

Nicusor Dan și Mirabela Grădinaru. Sursa foto: Captură video

Ce a spus Traian Băsescu despre Mirabela Grădinaru

Traian Băsescu a afirmat, la Digi24, că nu exclude posibilitatea ca Mirabela Grădinaru să intre în cursa pentru funcția de președinte la următoarele alegeri.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a declarat fostul președinte.

Întrebat dacă această posibilitate ar putea reprezenta o strategie politică, Băsescu a spus că politicienii trebuie să ia în calcul și astfel de scenarii.

„Nu știu, dar oamenii politici, și eu încă sunt un politic, au obligația să aibă fantezii. Ne mai întâlnim peste câțiva ani și vedem. Dar e o variantă, care îl scutește de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum, președintele Dan. Faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Traian Băsescu susține apariția unui nou partid

Fostul șef al statului a vorbit și  despre necesitatea apariției unei noi formațiuni politice pe scena românească.

Băsescu a apreciat că Nicușor Dan întâmpină dificultăți în construirea unui astfel de partid în actuala legislatură, în condițiile în care președintele nu are în prezent o formațiune proprie care să îi susțină proiectele în Parlament.

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