Politica

Traian Băsescu, despre scenariul alegerilor anticipate în România: Nu avem experiență, dar procedura este posibilă

Traian Băsescu, despre scenariul alegerilor anticipate în România: Nu avem experiență, dar procedura este posibilăTraian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

România nu dispune de o experiență practică în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate, însă punerea în aplicare a unei astfel de proceduri nu este imposibilă, susține fostul președinte Traian Băsescu. Solicitat să comenteze dacă statul român are pregătirea necesară pentru un asemenea scrutin, fostul șef al statului a explicat că lipsa unui antecedent face dificilă o evaluare clară în acest moment.

„Nu ai cum să spui că ești pregătit sau nepregătit. Experiența asta nu s-a făcut niciodată în România. Și dacă va fi nevoie, vom parcurge și vom vedea”, a declarat fostul președinte, conform Mediafax.

Traian Băsescu, despre scenariul alegerilor anticipate în România: Nu avem experiență, dar procedura este posibilă

Traian Băsescu a punctat că inițierea procesului electoral ar necesita, cel mai probabil, adoptarea unor reglementări legislative specifice. Cu toate acestea, el este de părere că eventualele ajustări de natură juridică nu constituie un impediment de netrecut pentru autorități.

„Trebuie emisă o anume legislație, probabil, de start a proceselor electorale. Dar nu e ceva imposibil de făcut”, a afirmat acesta.

Ritmul deciziilor politice și timpul pierdut în criză

În viziunea fostului președinte, demararea procedurii pentru alegeri anticipate ar fi fost deja în desfășurare dacă reacția de la nivelul Administrației Prezidențiale ar fi fost mai rapidă. Acesta a estimat că parcurgerea etapelor preliminare într-un interval scurt ar fi adus țara foarte aproape de organizarea efectivă a votului.

„În cazul în care președintele ar fi acționat mult mai rapid, într-o lună, să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegere anticipate. Eram aproape de alegeri anticipate în momentul de față”, a spus Băsescu.

Vot alegeri

Sursa foto: Freepik

Semnalul transmis de agențiile de evaluare financiară

Referindu-se la durata instabilității de pe scena politică de la București, Traian Băsescu a reliefat faptul că blocajul se prelungește periculos, ajungând deja la aproape șase luni de la declanșare.

„Aproape facem o jumătate de an, ca să înțelegem bine unde suntem. Deci s-a pierdut prea mult timp”, a declarat Traian Băsescu.

Totodată, fostul șef al statului a adus în discuție cea mai recentă evaluare emisă de agenția Standard & Poor’s. În opinia sa, concluziile documentului scot la iveală un detaliu esențial despre activitatea legislativă din perioada de instabilitate executivă, detaliu care este ignorat în dezbaterea publică.

„Raportul Standard & Poor arată un lucru pe care nimeni nu vrea să-l sublinieze, dar e o realitate. Că aceste partide, în condiții de guvern căzut, au făcut în Parlament ce a trebuit”, a mai spus Băsescu.

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