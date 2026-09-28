Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a lansat în dezbatere publică proiectul de lege care reglementează organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Documentul propune scurtarea unor termene electorale și reducerea la jumătate a numărului minim de susținători necesari pentru depunerea candidaturilor. Propunerile și observațiile pot fi transmise până la 8 octombrie, potrivit AEP.

Proiectul de lege prevede că Guvernul va adopta, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile referitoare la data alegerilor, calendarul electoral, cheltuieli și măsurile tehnice în maximum cinci zile de la dizolvarea Parlamentului.

Data scrutinului ar urma să fie anunțată public cu cel puțin 75 de zile înainte de ziua votării, astfel încât instituțiile implicate să aibă timpul necesar pentru pregătirea procesului electoral.

„Soluția corespunde estimării prezentate de AEP în luna iulie, potrivit căreia încadrarea în termenul constituțional impune reducerea cu cel puțin 15-20 de zile a unor termene procedurale, și garantează că alegerile se desfășoară în limitele stabilite de Constituție”, potrivit unui comunicat transmis de AEP.

Proiectul stabilește că înregistrarea alegătorilor pentru votul la secțiile din străinătate și pentru votul prin corespondență va începe în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului.

În cazul votului prin corespondență, perioada de înregistrare se va încheia cu 45 de zile înainte de scrutin. Măsura urmărește să asigure timpul necesar pentru expedierea și returnarea documentelor electorale, dar și pentru stabilirea numărului de secții de votare din afara țării.

AEP susține că modificările legislative trebuie adoptate înainte de luarea unei eventuale decizii privind organizarea alegerilor anticipate, în conformitate cu principiile stabilite de Curtea Constituțională.

„AEP consideră că este necesar ca modificările propuse să fie adoptate înaintea oricărei decizii privind organizarea unui scrutin anticipat. Această abordare răspunde exigențelor stabilite de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 150 din 12 martie 2020, pronunțată chiar în contextul unor măsuri privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Curtea a reținut atunci că drepturile electorale sunt drepturi fundamentale, că sistemul electoral se reglementează prin lege organică, adoptată de Parlament, și că orice intervenție asupra legislației electorale trebuie să respecte principiul stabilității juridice în materie electorală, consacrat și de Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția”, se arată în comunicat.

Durata campaniei electorale nu va fi modificată, proiectul menținând perioada de 30 de zile pentru prezentarea programelor electorale și informarea alegătorilor.

În schimb, o parte dintre termenele intermediare vor fi reduse la jumătate, pentru ca toate procedurile să se încadreze în intervalul de cel mult trei luni prevăzut de Constituție pentru organizarea alegerilor după dizolvarea Parlamentului.

Vor fi menținute termenele considerate esențiale pentru desfășurarea procesului electoral, printre care cele privind depunerea candidaturilor și a semnelor electorale, stabilirea ordinii pe buletinele de vot, solicitarea timpilor de antenă și desemnarea președinților birourilor electorale.

De asemenea, nu vor fi modificate termenele pentru anunțarea secțiilor de votare, tipărirea listelor electorale permanente, cele de 24 de ore și de două zile, precum și termenele care se aplică după încheierea votării.

O altă modificare vizează numărul minim de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor. Potrivit proiectului, acesta va fi redus la jumătate, pentru a ține cont de perioada mai scurtă disponibilă competitorilor electorali pentru strângerea susținerii.

„Căile de atac și operațiunile de numărare, centralizare și stabilire a rezultatelor se desfășoară, așadar, în aceleași condiții ca la orice alegeri. În același spirit al proporționalității, numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor se reduce la jumătate, corespunzător timpului mai scurt disponibil pentru strângerea semnăturilor, astfel încât accesul la competiția electorală să nu fie îngreunat de caracterul anticipat al scrutinului”, transmite AEP.

Astfel, procedurile de contestare și cele referitoare la numărarea și centralizarea voturilor vor rămâne neschimbate, chiar dacă alegerile vor fi organizate într-un calendar electoral mai scurt.

Autoritatea Electorală Permanentă afirmă că inițiativa legislativă nu are legătură cu momentul sau cu oportunitatea organizării unor eventuale alegeri anticipate, ci urmărește să asigure cadrul legal necesar în cazul în care va fi luată o asemenea decizie.

„Abordarea AEP este una exclusiv tehnică și instituțională, iar rolul său este acela de a se asigura că, dacă o astfel de decizie va fi luată, instituțiile statului dispun de un cadru legal care permite organizarea alegerilor în termenul constituțional, cu garanții depline pentru toți alegătorii și pentru toți competitorii electorali. Asigurarea garanțiilor pentru respectarea legii și a Constituției nu trebuie confundată cu exprimarea unei opțiuni politice”, transmite instituția.

Potrivit articolului 63 din Constituție, alegerile pentru Camera Deputaților și Senat trebuie organizate în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului.

AEP a semnalat încă din luna iulie că respectarea acestui termen impune modificarea unor prevederi din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

Instituția a atras atenția și asupra dificultăților logistice pe care le presupune organizarea unui scrutin anticipat într-un interval redus, în special în ceea ce privește constituirea secțiilor de votare din străinătate.