Aleksandar Vucic a renunțat duminică la funcția de președinte al Serbiei, cu aproximativ șapte luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat. Demisia deschide procedura pentru organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate și îi permite lui Vucic să intre în cursa pentru funcția de prim-ministru, după alegerile parlamentare programate pe 25 octombrie.

Constituția Serbiei îi permite unui președinte să ocupe funcția pentru două mandate, astfel că Vucic nu mai poate candida pentru un nou mandat prezidențial. După demisia sa, atribuțiile de șef al statului sunt preluate interimar de președinta Adunării Naționale, Ana Brnabic.

Demisia vine în plină campanie pentru scrutinul parlamentar anticipat din 25 octombrie. Partidul Progresist Sârb (SNS) l-a desemnat deja pe Vucic drept candidat pentru funcția de prim-ministru, iar acesta a anunțat că va participa la alegeri după plecarea din funcția prezidențială.

Astfel, retragerea din funcția de președinte nu înseamnă ieșirea lui Vucic din politica sârbă. El urmărește să obțină un mandat parlamentar și să poată ocupa ulterior funcția de premier în cazul în care SNS va forma guvernul.

Alegerile parlamentare anticipate au fost convocate după dizolvarea Parlamentului de către Vucic, la începutul lunii septembrie. Scrutinul era programat inițial pentru 2027.

Demisia președintelui declanșează și procedura pentru alegerea unui nou șef al statului. Potrivit legislației sârbe, alegerile prezidențiale trebuie convocate astfel încât scrutinul să aibă loc în termen de trei luni de la încetarea mandatului.

În aceste condiții, sârbii vor merge la urne de două ori: mai întâi pe 25 octombrie, pentru alegerea Parlamentului, iar ulterior pentru desemnarea noului președinte.

Vucic a precizat că scrutinul prezidențial va fi convocat la mai mult de o lună după alegerile parlamentare.

Decizia de duminică nu a fost neașteptată. Vucic anunțase la sfârșitul lunii iunie, în timpul unui miting organizat la Belgrad, că intenționează să părăsească funcția de președinte.

Au trecut însă aproximativ trei luni până la depunerea oficială a demisiei. În această perioadă, președintele sârb a pregătit trecerea către alegerile parlamentare anticipate și și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de premier.

Înainte de a-și depune demisia, Vucic a fost prezent la postul public de televiziune RTS, unde a vorbit despre calendarul electoral și despre importanța scrutinului parlamentar.

„Fac apel la o concentrare deplină, la o concentrare absolută asupra alegerilor parlamentare şi asupra victoriei, deoarece alegerile parlamentare vor determina drumul pe care îl va urma Serbia”, a declarat Vucic pentru RTS.