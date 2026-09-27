România va întâlni Bosnia-Herțegovina luni seară, pe Arena Națională, într-o partidă pe care echipa pregătită de Gheorghe Hagi trebuie să o abordeze cu obiectivul obținerii celor trei puncte în Liga Națiunilor. Selecționerul a anunțat că va modifica în mare măsură formula de joc și a confirmat că Ianis Hagi face în continuare parte din grupul jucătorilor care poartă banderola de căpitan.

Fiul selecționerului este unul dintre cei patru căpitani ai naționalei, alături de Nicolae Stanciu, Răzvan Marin și Radu Drăgușin. Hagi a explicat că alegerea lui Ianis nu îi aparține, întrucât acesta fusese desemnat de colegii săi înainte ca actualul selecționer să preia echipa.

„Ianis e unul dintre căpitani, alături de Stanciu, de Răzvan Marin și al patrulea e Drăgușin, care e din generația mai nouă. Ei sunt căpitanii”, a declarat Gheorghe Hagi.

Întrebat dacă decizia a aparținut vestiarului sau selecționerului, Hagi a răspuns: „A fost ales de toată lumea, înaintea mea”.

Unul dintre subiectele abordate înaintea partidei cu Bosnia a fost prestația lui Ianis Hagi în meciul pierdut de România în Suedia. Gheorghe Hagi a fost întrebat în repetate rânduri despre evoluția fiului său, însă a refuzat să facă o analiză individuală.

„Sunt înaintea unui meci, nu vorbesc despre jucători individual. Eu trebuie să vorbesc despre meciul cu Bosnia, nu despre un jucător individual. Presa poate să vorbească”, a afirmat Gheorghe Hagi.

Pentru întâlnirea cu Bosnia-Herțegovina, Hagi a spus că va recurge la „foarte multe” schimbări. Partida se joacă pe teren propriu, însă România nu va beneficia de sprijinul publicului, deoarece accesul spectatorilor pe Arena Națională nu este permis.

Selecționerul a spus că absența suporterilor reprezintă un dezavantaj, dar obiectivul echipei rămâne victoria.

„Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă. Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câştigăm”, a spus Hagi.

România nu mai poate ajunge la totalul de 12 puncte după înfrângerea din Suedia. Întrebat despre obiectivul său în grupă, selecționerul a spus că ținta rămâne primul loc.

„Nu știu. Încercăm să luăm locul întâi. Să ne ducem să câștigăm, să facem cât mai multe meciuri, să încercăm fiecare meci să-l luăm în parte. Tot pe același obiectiv, de la început vi l-am zis, îmi place, muncesc, mă duc în direcția asta. Nu promit. Nu înseamnă că, dacă zic un lucru, se va împlini. Vom vedea dacă se împlinește sau nu”, a declarat Gheorghe Hagi.

Hagi a spus că intenționează să prezinte, la următoarea ședință, conceptul tehnic despre care a vorbit încă de la începutul mandatului. Construirea unei mentalități de campioni este unul dintre obiectivele pe care și le-a asumat.

„Vă promit că la următoarea şedinţă vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni. E cel mai greu lucru, dar mi-l asum”, a afirmat selecționerul.

El a vorbit și despre modul în care își vede propria strategie și despre necesitatea ca jucătorii să creadă în proiect.

„Strategia mea, de când m-am făcut antrenor, este să încerc să devin cel mai bun. Muncă, muncă, muncă, am nevoie de jucători care cred şi vor să facă asta. Nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Ştiu pe ce loc am preluat echipa şi cred că avem multă muncă să devenim o echipă competitivă”, a spus Hagi.

Selecționerul a precizat că lucrează pentru calificarea României la Campionatele Europene și Campionatele Mondiale și a pus accent pe încrederea dintre membrii echipei.

„Lucrez pentru România şi vreau să fac o echipă să câştige meciuri şi să meargă la Campionatele Europene şi apoi la Campionatele Mondiale. Al doilea lucru este încrederea. Totul este numai şi numai încredere. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul. Când dispare încrederea, lucrurile se complică”, a adăugat Gheorghe Hagi.

Înaintea meciului cu Bosnia, selecționerul a fost întrebat și despre criticile apărute după rezultatele echipei. Hagi a spus că acestea fac parte din activitatea sa, dar că nu acesta este lucrul asupra căruia își concentrează atenția.

„Criticile fac parte din joc. Nu e obiectul meu acesta, obiectivul meu principal e să creez o echipă competitivă, care să aducă cât mai multe victorii şi să aducă oamenii lângă echipă. Acesta este obiectivul meu, nu e scopul meu să discut alte lucruri”, a declarat selecționerul.

Hagi a enumerat și aspectele tehnico-tactice pe care vrea să le îmbunătățească la națională.

„Eu trebuie să rămân cu obiectivul meu, cu direcţia mea, să fac o echipă competitivă, care prestează un fotbal bun, să stea bine în teren, să stea bine la fazele fixe, să aibă curaj, acestea sunt lucrurile la care eu vreau să lucrez. Victoriile aduc victorii. Vrem să încercăm să luăm locul 1, să luăm fiecare meci în parte şi să câştigăm. De la început, obiectivul meu e în această direcţie. Spun un lucru, dacă se va împlini, vom vedea”, a mai spus Hagi.

Selecționerul a precizat că are și un plan pe termen mai lung pentru obținerea performanțelor, construit pe o perioadă de doi ani.

România și Bosnia-Herțegovina se întâlnesc luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Meciul se va disputa fără spectatori.