Sindicatul Național Meridian, care are printre membri câteva mii de polițiști locali, se opune desființării Poliției Locale și oricărei diminuări a atribuțiilor acesteia sau transferării competențelor exercitate în prezent la nivel local către structurile centrale ale statului.

Poziția sindicatului vine în contextul prevederilor din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, care prevede reorganizarea structurilor de ordine publică și regândirea modului în care sunt împărțite atribuțiile Poliției Locale.

Sindicatul Național Meridian, organizație afiliată Federației Sindicatelor Democratice din România, susține că o eventuală reorganizare de amploare trebuie să respecte principiul descentralizării și autonomia administrației publice locale.

„Nu putem accepta ca, în numele unei aşa-zise reforme, siguranţa comunităţilor să fie îndepărtată de acestea, iar decizia să fie mutată de la nivel local la nivel central”, se arată în comunicatul organizației sindicale.

Sindicaliștii consideră că o asemenea reformă trebuie să pornească de la situațiile concrete din comunități și de la nevoile acestora, nu doar de la obiectivul reducerii structurilor și cheltuielilor.

„Considerăm că orice transformare de asemenea amploare trebuie însă să ţină cont de principiul descentralizării, de autonomia administraţiei publice locale şi, înainte de toate, de interesul cetăţeanului. De asemenea orice astfel de reformă trebuie să pornească de la realităţile din teren şi de la nevoile comunităţilor, nu de la o simplă operaţiune contabilă de reducere a structurilor şi cheltuielilor”, a transmis Sindicatul Meridian.

Potrivit programului de guvernare propus de Siegfried Mureșan, atribuțiile Poliției Locale ar urma să fie împărțite în funcție de natura lor.

Atribuțiile privind ordinea și siguranța publică ar urma să fie preluate de Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce competențele administrative ar rămâne în responsabilitatea autorităților locale.

Printre acestea se află disciplina în construcții și afișajul stradal, activitățile comerciale, protecția mediului și evidența persoanelor. Structurile locale care ar păstra aceste atribuții nu ar mai avea însă angajați cu funcția specifică de polițist.

Programul de guvernare depus la Parlament prevede, în cadrul reformei MAI, eliminarea suprapunerilor instituționale și reorganizarea Poliției Locale. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat anterior că proiectul urmărește existența unei singure Poliții naționale și a unui singur tip de polițist pe teritoriul României.

Sindicatul Meridian susține că polițistul local este, în numeroase situații, primul reprezentant al autorității publice cu care cetățeanul intră în contact atunci când întâmpină o problemă în comunitate:

„Să nu uităm că poliţistul local este, în foarte multe situaţii, primul reprezentant al autorităţii publice cu care cetăţeanul intră în contact atunci când are o problemă în comunitatea sa. Este prezent în cartiere, în pieţe, în parcuri, în zonele aglomerate, în apropierea şcolilor şi în spaţiile publice, cunoaşte particularităţile comunităţii şi poate interveni rapid în limitele competenţelor prevăzute de lege”.

Reprezentanții sindicali susțin că în statele europene există modele diferite de organizare a structurilor de poliție și că documentele instituțiilor europene recunosc rolul structurilor locale în asigurarea securității de proximitate.

„În aceste condiţii, considerăm că România trebuie să analizeze cu maximă responsabilitate orice măsură care ar reduce capacitatea autorităţilor locale de a răspunde problemelor propriilor comunităţi”, se arată în comunicat.

Sindicatul face referire și la Comitetul European al Regiunilor, despre care afirmă că a evidențiat rolul autorităților locale și faptul că primarii sunt, în multe teritorii europene, interlocutori direcți și accesibili ai cetățenilor în problemele de securitate ale vieții de zi cu zi.

În contextul măsurilor anunțate pentru reorganizarea administrației publice și al prevederilor din programul de guvernare privind Poliția Locală, Sindicatul Național Meridian solicită un dialog public asupra viitorului instituției și asupra efectelor pe care reorganizarea le-ar putea avea asupra comunităților locale.

„De asemenea Comitetul European al Regiunilor a evidenţiat rolul autorităţilor locale şi faptul că primarii sunt, în multe teritorii europene, interlocutori direcţi şi accesibili ai cetăţenilor în problemele de securitate ale vieţii de zi cu zi. În contextul măsurilor anunţate pentru reorganizarea administraţiei publice şi al prevederilor din programul de guvernare referitoare la regândirea instituţiei Poliţiei Locale, considerăm necesar un dialog public real cu privire la viitorul acestei instituţii şi la impactul pe care orice reorganizare îl va avea asupra comunităţilor locale”, se mai arată în comunicatul sindicatului.