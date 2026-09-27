Gardienii Revoluției din Iran au anunțat duminică interceptarea unui vehicul subacvatic american în Strâmtoarea Ormuz, despre care susțin că se afla într-o misiune de recunoaștere. Comandamentul Central al Statelor Unite a respins însă afirmația Teheranului și susține că forțele americane păstrează controlul asupra tuturor dronelor operaționale. Incidentul apare într-un moment în care Iranul continuă să revendice controlul asupra circulației prin această rută maritimă strategică, relatează Euronews.

Forțele navale ale Gardienilor Revoluției au anunțat că vehiculul subacvatic ar fi fost interceptat în urma unei operațiuni care a combinat activități de informații și război electronic.

Potrivit versiunii prezentate de Iran, aparatul ar fi un REMUS 600 și ar fi fost transferat specialiștilor militari pentru recuperarea și analizarea informațiilor stocate pe acesta.

Vehiculele autonome din familia REMUS sunt folosite în misiuni de supraveghere, cartografiere a fundului mării, detectare a minelor și inspecții subacvatice.

Modelul REMUS 600 poate opera la adâncimi de până la 600 de metri și poate fi echipat cu senzori, camere și sisteme sonar.

Comandamentul Central al Statelor Unite, responsabil pentru operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, a negat informațiile transmise de partea iraniană.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM, a declarat pentru Al Jazeera că forțele americane dețin „controlul efectiv asupra tuturor dronelor noastre operaționale”.

Cele două părți prezintă astfel versiuni diferite asupra incidentului, fără ca existența capturii revendicate de Iran să fie confirmată independent.

Dincolo de disputa privind vehiculul subacvatic, Gardienii Revoluției au transmis un nou avertisment în legătură cu circulația prin Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul continuă să susțină că ruta este „închisă” și că forțele iraniene vor interveni împotriva trecerilor pe care le consideră neautorizate și a activităților militare desfășurate în zonă.

Tot duminică, comandantul armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami, a reafirmat poziția Iranului privind controlul strâmtorii.

El a descris Hormuz drept „strâmtoarea onoarei noastre” și a susținut că Iranul nu va permite adversarilor să folosească această rută logistică.

Hatami a cerut și statelor din Golf să contribuie la îndepărtarea forțelor americane din regiune, susținând că securitatea nu poate fi asigurată în prezența Statelor Unite și a Israelului.

Comandantul armatei iraniene a vorbit și despre continuarea confruntării și a afirmat că situația a intrat într-o etapă decisivă.

„Războiul nu s-a încheiat; am câștigat, dar trebuie să consolidăm această victorie, iar inamicul agresor, care a suferit lovituri severe, trebuie să fie în continuare pregătit să primească lovituri severe din partea dragilor soldați iranieni”, a declarat Hatami, potrivit sursei citate.

Mesajul său contrastează cu declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat duminică faptul că se așteaptă ca actualul conflict să se încheie în curând.

Trump a spus că prețurile petrolului vor scădea „imediat ce Iranul va renunța, imediat ce războiul se va încheia, ceea ce se va întâmpla în curând”.

Disputa dintre Washington și Teheran se desfășoară în jurul uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transporturile energetice internaționale.

Iranul a transmis în ultimele zile condiții pentru o eventuală redeschidere a Strâmtorii Ormuz, în timp ce Statele Unite au respins planul prezentat de Teheran.

Orice perturbare de durată a transporturilor prin această zonă poate exercita presiuni asupra piețelor internaționale de petrol și gaze și, implicit, asupra prețurilor energiei suportate de economiile europene, inclusiv România.