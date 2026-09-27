Un zbor Lufthansa, deviat de urgență. O baterie externă a luat foc în timpul zborului

Un avion Lufthansa care efectua sâmbătă cursa Frankfurt-Lisabona a fost deviat spre Lyon după ce o baterie externă aparținând unui pasager a luat foc în timpul zborului. La bordul aeronavei Airbus A321-200 se aflau 198 de pasageri și șase membri ai echipajului. Incidentul nu s-a soldat cu răniți, relatează AFP.

Compania a anunțat duminică faptul că echipajul a intervenit imediat și a izolat bateria într-un sac de protecție special destinat acumulatorilor cu litiu.

Incidentul s-a produs pe cursa LH1170, în timp ce avionul se îndrepta din Frankfurt către capitala Portugaliei. După izbucnirea incendiului, membrii echipajului au securizat rapid bateria externă și au limitat riscul ca focul să se extindă.

Pentru mai multă siguranță, piloții au decis să nu continue zborul spre Lisabona și au schimbat ruta către Lyon, în Franța. Aceștia au declarat și o situație de urgență, măsură care le-a permis să primească prioritate la aterizare.

Aeronava a ajuns la Lyon fără alte incidente, cu puțin înainte de ora 20:00 GMT.

După aterizare, pasagerii au coborât în mod normal din avion. Niciunul dintre cei 198 de pasageri și niciunul dintre cei șase membri ai echipajului nu a fost rănit.

Compania a organizat cazarea acestora la hotel pentru noapte, înainte ca pasagerii să își poată continua călătoria către Lisabona.

Lufthansa și-a exprimat regretul pentru incident și pentru întreruperea călătoriei.

„Securitatea pasagerilor noştri şi a echipajelor noastre rămâne permanent prioritatea absolută a Lufthansa”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Incidentul are loc în contextul în care Lufthansa a introdus, din ianuarie 2026, reguli mai stricte privind bateriile externe transportate la bord. Compania interzice folosirea și încărcarea powerbank-urilor în timpul zborului.

Pasagerii au în continuare voie să transporte astfel de dispozitive în cabină, dar numai în anumite condiții de siguranță. Fiecare pasager poate avea asupra sa cel mult două baterii externe.

Măsura a fost introdusă pentru a reduce riscurile asociate acumulatorilor cu litiu, care pot genera incendii în cazul unei defecțiuni, supraîncălziri sau deteriorări.

Deși incendiul produs de bateria externă a fost controlat de echipaj, piloții au preferat să devieze avionul ca măsură de precauție. Cursa nu și-a mai continuat traseul inițial către Lisabona în aceeași seară.

Pasagerii și membrii echipajului au părăsit aeronava în siguranță după aterizarea la Lyon, iar compania a organizat continuarea călătoriei ulterior.

Incidentul s-a încheiat fără persoane rănite și fără alte probleme la bordul aeronavei.