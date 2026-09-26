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Zboruri suspendate în Italia. Vulcanul Etna a erupt din nou

Zboruri suspendate în Italia. Vulcanul Etna a erupt din nouSursă foto: X.com
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Din cuprinsul articolului

Aeroportul din Catania a suspendat sâmbătă sosirile până la ora 16:00, după ce Etna a aruncat în atmosferă o coloană de cenușă care a ajuns la aproximativ patru kilometri. Potrivit GulfNews, mai multe aeronave au fost deja redirecționate spre alte aeroporturi din Sicilia, iar pentru aviație este în vigoare alerta roșie.

Etna a provocat din nou probleme traficului aerian din Sicilia, după o nouă emisie de cenușă care a afectat spațiul aerian din apropierea aeroportului Catania. Sâmbătă, operatorul aeroportului a suspendat toate sosirile până la ora 16:00, după ce restricțiile inițiale limitaseră numărul aterizărilor la patru pe oră, față de 12 în mod obișnuit.

 Zboruri suspendate în Italia. Vulcanul Etna a erupt din nou

Cenușa a fost emisă din craterul de nord-est al Etnei și s-a deplasat spre sud. Potrivit măsurătorilor Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie, coloana de cenușă a ajuns la aproximativ patru kilometri înălțime.

Activitatea vulcanului este monitorizată permanent de observatorul Etnei, inclusiv prin sisteme video și imagini din zona craterelor.

În timpul nopții, zona Catania a fost afectată și de o furtună puternică, ceea ce a complicat și mai mult condițiile meteo.

Zboruri deviate spre alte aeroporturi din Sicilia

Cel puțin zece zboruri fuseseră deja redirecționate înainte ca suspendarea completă a sosirilor să intre în vigoare.

Cinci aeronave au fost trimise spre Palermo, trei spre Trapani și două spre Comiso.

Un zbor Volotea programat între Catania și Verona a putut pleca de pe aeroportul din Comiso.

Avertisment de calatorie pentru Sicilia

Avertisment de calatorie pentru Sicilia. Sursa foto: Sicilia / facebook

Alertă roșie pentru aviație

Pentru activitatea Etnei este în vigoare avertizarea VONA de culoare roșie, cel mai ridicat nivel de pe scala folosită pentru informarea aviației în legătură cu activitatea vulcanică. Restricțiile impuse în spațiul aerian au dus la suspendarea completă a aterizărilor pe aeroportul Catania.

Problemele provocate de cenușa vulcanică au mai afectat traficul aerian din Sicilia și în ultimele luni, inclusiv prin suspendarea sau limitarea operațiunilor aeroportuare. Pasagerii care au zboruri programate spre sau dinspre Catania sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de plecarea către aeroport.

Măsura rămâne valabilă, deocamdată, până la ora 16:00.

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