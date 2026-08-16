Cel mai activ vulcan din Europa oferă un spectacol impresionant de foc, iar experții estimează că această etapă este doar la început. Numeroși turiști s-au adunat în regiune pentru a urmări lava incandescentă care țâșnește din Etna, stratovulcanul emblematic situat pe coasta de est a Siciliei, conform euronews.com.

Ridicarea unor coloane de fum negru și dens provoacă probleme mari în rețeaua de transport regională. Zeci de curse aeriene de pe aeroportul Catania-Fontanarossa au fost anulate sau ținute la sol, iar operațiunile de aterizare au fost suspendate temporar. În ciuda intensității cu care se manifestă vulcanul, consecințele asupra mediului nu sunt atât de devastatoare pe cât ar putea părea la prima vedere.

Această dinamică este una obișnuită pentru Etna. Vulcanul înregistrează erupții de mai multe ori pe an, existând perioade în care se manifestă de mai multe ori pe parcursul unei singure luni. De altfel, o activitate similară a fost înregistrată și la finalul lunii iulie.

"Vulcanul sicilian este unul dintre cei mai activi din lume și a produs peste 70 de erupții paroxistice în ultimii șase ani", spune pentru Euronews Earth Giorgio Costa, doctorand la Departamentul de Științe Biologice, Geologice și de Mediu al Universității din Catania.

Astfel de episoade violente pot arunca fântâni de lavă la sute de metri înălțime și creează coloane masive de cenușă care ajung la câțiva kilometri în atmosferă, derulându-se de obicei pe parcursul câtorva ore.

În timpul erupțiilor, în atmosferă este eliberat un amestec complex de gaze și materiale. Pe lângă cenușa vizibilă, vulcanul elimină dioxid de carbon, dioxid de sulf, dar și cantități reduse de hidrogen sulfurat, clorură de hidrogen și fluorură de hidrogen.

Frecvența acestor fenomene poate lăsa impresia unor catastrofe ecologice iminente, însă datele științifice arată o imagine diferită. Reprezentanții Serviciului Geologic al Statelor Unite explică faptul că dioxidul de sulf poate favoriza o răcire globală temporară, în timp ce dioxidul de carbon are un efect opus, de încălzire.

Cu toate acestea, impactul total rămâne redus. Experții NASA arată că activitățile umane generează o cantitate de dioxid de carbon de 100 de ori mai mare decât toate erupțiile vulcanice de pe Glob la un loc.

Pericolul cel mai direct rămâne cel asupra transportului aerian. Pătrunderea avioanelor în norii de cenușă poate duce la topirea particulelor în interiorul motoarelor, cauzând avarii severe sau pierderea puterii de propulsie. Acesta este motivul principal pentru care spațiul aerian din zona Catania este închis prompt în timpul erupțiilor.

Deși creează riscuri pentru aviație, depunerile vulcanice aduc beneficii majore pentru mediul terestru. Cenușa acționează ca un îngrășământ natural bogat în minerale, optimizând drenajul și capacitatea solului de a reține apa. Acest fenomen sprijină direct fermierii locali în cultivarea faimoaselor livezi de citrice, a plantațiilor de fistic și a viilor din Sicilia.

Cercetările recente arată că impactul cenușii depășește simpla aportare de nutrienți. Testele de laborator au demonstrat că aceasta ajută la regenerarea comunităților microbiene din solurile degradate, stimulând microorganismele responsabile de descompunerea materiei organice și transformarea substanțelor nutritive în forme ușor de asimilat de către plante.

Oamenii de știință au observat că vegetația dezvoltată în solurile tratate cu cenușă vulcanică își dezvoltă sisteme radiculare mai puternice și produce o cantitate mai mare de biomasă. Erupțiile succesive ale Etnei susțin astfel un ciclu continuu de distrugere, fertilizare și regenerare, transformând cenușa depusă într-un element esențial pentru fertilitatea terenurilor agricole din regiune.