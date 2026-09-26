Cifre alarmante privind violența domestică în România.

Polițiștii au intervenit în primele opt luni din 2026 la 103.477 de semnalări privind violența domestică, dintre care peste 53.000 în mediul rural. La nivel național au fost înregistrate 40.950 de infracțiuni, iar 57% dintre acestea au fost încadrate la „lovirea sau alte violențe”, potrivit datelor IGPR.

Violența domestică a generat peste 103.000 de intervenții ale polițiștilor în România în perioada ianuarie-august 2026.

Datele Inspectoratului General al Poliției Române arată că 50.352 dintre semnalări au fost înregistrate în mediul urban, iar 53.125 în mediul rural. În aceeași perioadă au fost consemnate 40.950 de infracțiuni asociate violenței domestice.

"În primele 8 luni ale anului 2026, poliţiştii au intervenit la 103.477 de semnalări în contextul violenţei domestice, dintre care 50.352 în mediul urban şi 53.125 în mediul rural. (...) La nivel naţional, în primele 8 luni ale anului 2026, au fost înregistrate 40.950 de infracţiuni în contextul violenţei domestice. Cea mai mare pondere în cadrul infracţiunilor o reprezintă "lovirea sau alte violenţe" - 57% (23.426 de fapte)", informează IGPR.

Categoria „lovirea sau alte violențe” reprezintă mai mult de jumătate din totalul infracțiunilor înregistrate în contextul violenței domestice.

Concret, polițiștii au consemnat 23.426 de astfel de fapte, ceea ce reprezintă 57% din total.

Unul dintre instrumentele folosite pentru protejarea persoanelor aflate în pericol este ordinul de protecție provizoriu. Acesta poate fi emis de polițiști direct la fața locului atunci când este constatat un risc iminent asupra vieții, integrității fizice sau psihice a victimei.

În primele opt luni ale anului au fost emise 13.751 de ordine de protecție provizorii. Dintre acestea, 4.943 au fost transformate ulterior de instanțele de judecată în ordine de protecție.

În ceea ce privește nerespectarea măsurilor stabilite prin ordinele de protecție provizorii, polițiștii au fost sesizați cu privire la 1.192 de infracțiuni. Dintre acestea, 614 au fost înregistrate în mediul urban și 578 în mediul rural.

În aceeași perioadă, instanțele de judecată au emis 11.594 de ordine de protecție. Din total, 4.943 au provenit din ordinele provizorii emise anterior de polițiști.

Au fost sesizate și 4.678 de infracțiuni privind încălcarea măsurilor stabilite prin ordinele de protecție.

Monitorizarea electronică a fost pusă în aplicare în 5.334 de situații în primele opt luni din 2026.

În 2.997 de cazuri, obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere a fost stabilită în legătură cu ordine de protecție provizorii. Aceste cazuri reprezintă 22% din cele 13.751 de ordine provizorii emise de polițiști.

Instanțele au dispus monitorizarea electronică în alte 2.337 de ordine de protecție, reprezentând 20% din totalul celor 11.594 de ordine emise de judecători.

Datele IGPR arată astfel amploarea intervențiilor legate de violența domestică, de la sesizările primite de polițiști și infracțiunile înregistrate până la ordinele de protecție și monitorizarea electronică a agresorilor.