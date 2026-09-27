Între 0,51 și 1,20 lei pe litru ar putea ajunge creșterea prețului motorinei în România într-un scenariu în care Statele Unite ar opri complet exporturile de motorină timp de câteva luni, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Organizația arată că valorile sunt rezultate ale unui scenariu și nu reprezintă nici o prognoză oficială, nici o scumpire produsă deja.

Calculul AEI pornește de la o majorare cu 15-35 de dolari pe baril a cotației angro, un curs de 4,5 lei pentru un dolar și transferarea creșterii în prețul final, inclusiv TVA. La nivel european, scenariul indică o scumpire suplimentară de aproximativ 0,10-0,25 euro pe litru, peste evoluțiile care ar putea fi generate de alte probleme ale pieței petroliere.

Dumitru Chisăliță, președintele AEI, a precizat că analiza separă acest posibil efect de alte cauze care pot împinge prețurile în sus, precum blocarea Strâmtorii Hormuz, blocarea Bab el-Mandeb sau reducerea capacității de rafinare a Rusiei.

„Într-un scenariu de interdicție completă menținută câteva luni, estimam o scumpire suplimentară a motorinei la pompă de aproximativ 0,10-0,25 euro/litru în Europa, față de situația în care SUA continuă să exporte, independent de evoluțiile crescătoare ale țițeiului/motorinei din alte cauze (blocarea Strâmtorii Hormus, blocarea Bab el-Mandeb, reducerea capacității de rafinare a Rusiei). Conform analizelor AEI, pentru România, scenariul central presupune o creștere a cotației angro cu 15-35 dolari/baril, un curs rotunjit de 4,5 lei/dolar și transmiterea costului în prețul cu TVA. Calculul dă aproximativ 0,51-1,20 lei/litru. Sunt ipoteze și rezultate de scenariu, nu o prognoză oficială și nici o scumpire deja produsă”, a explicat Chisăliță.

Președintele AEI a arătat că unele măsuri luate în Statele Unite pot avea efecte asupra costurilor suportate de șoferii români după doar câteva săptămâni. Oprirea exporturilor americane de motorină s-ar număra printre acestea.

Măsura nu este însă adoptată în acest moment, ci se află la nivel de propunere.

„Măsura este, deocamdată, o propunere, nu o decizie adoptată. Dar ar fi o greșeală să așteptăm anunțul oficial înainte să înțelegem dimensiunea riscului”, a susținut Chisăliță.

Statele Unite trimit pe piețele internaționale între 1,4 și 1,6 milioane de barili pe zi de distilate petroliere, categorie în care intră în principal motorina. Datele Agenției Internaționale a Energiei (AIE), citate de AEI, arată că exporturile au ajuns la 1,56 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea din 2026.

Pentru luna iunie, cea mai recentă perioadă pentru care AIE avea date disponibile, nivelul exporturilor americane a fost de 1,432 milioane de barili pe zi.

Cererea mondială de diesel este de aproximativ 30 de milioane de barili pe zi. Prin urmare, volumele exportate de SUA reprezintă circa 5% din consumul global.

AEI atrage atenția că ponderea exporturilor americane trebuie privită în contextul unei piețe deja tensionate. Nu este necesar ca întreaga cantitate să dispară din consum pentru ca prețurile să fie afectate.

„Pare puțin doar dacă ignorăm cum funcționează o piață tensionată: prețul este decis de ultimii barili disponibili, de cei pentru care importatorii trebuie să concureze. AIE arată că motorina este deja punctul vulnerabil al pieței petroliere, în condițiile pierderilor de ofertă din Orientul Mijlociu și Rusia și ale presiunii asupra rafinăriilor. Europa este expusă direct”, se arată în analiza AEI.

În acest context, livrările americane către Europa au scăzut de la aproximativ 540.000 de barili pe zi la începutul lui august la circa 350.000 de barili pe zi spre sfârșitul lunii.

În iulie, importurile totale de motorină ale Europei au fost de aproximativ 1,56 milioane de barili pe zi. Raportând cele 350.000 de barili pe zi provenite din SUA la această valoare, rezultă aproximativ 22%.

AEI precizează însă că acest calcul este doar orientativ. Sunt comparate perioade diferite, iar procentul nu reprezintă o cotă oficială a SUA în importurile Europei din septembrie 2026.

Dacă baza de calcul este rotunjită la 1,5 milioane de barili pe zi, rezultatul aritmetic este de aproximativ 23%.

Pentru Uniunea Europeană, necesarul de motorină este estimat la aproximativ 4,3 milioane de barili pe zi. Valoarea a fost calculată pornind de la consumul anual de gas/diesel oil raportat de Eurostat pentru 2024.

Cele 350.000 de barili pe zi livrate de SUA reprezintă, raportate la acest consum, aproximativ 8%.

Și în acest caz, AEI face o precizare privind modul de calcul. Livrările sunt raportate pentru Europa, în timp ce baza de consum este cea a UE-27, iar datele provin din perioade diferite.

Cifra de 8% indică astfel ordinul de mărime al expunerii, fără să poată fi considerată o măsurătoare exactă a dependenței Uniunii Europene de motorina americană în septembrie 2026.

O oprire a exporturilor americane nu ar însemna că toate volumele livrate în prezent din SUA către Europa ar dispărea pur și simplu din piață. Importatorii ar încerca să cumpere din alte regiuni, iar rafinăriile ar putea încerca, la rândul lor, să răspundă cererii.

AEI avertizează însă că problema s-ar muta asupra prețului la care aceste cantități alternative ar putea fi cumpărate.

„Când mai mulți cumpărători licitează pentru aceleași cargouri, factura crește înainte să apară o penurie la pompă”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Potrivit documentului citat, la 26 septembrie 2026, motorina standard avea un preț de aproximativ 10,95-11,05 lei pe litru, în funcție de stație și de sursa de monitorizare.

Analiza AEI indică două praguri de preț în cazul în care restricția ar fi adoptată și ar produce efecte pe piața europeană.

Pentru nivelul de 11,50 lei pe litru, diferența față de nivelul de aproximativ 10,95-11,05 lei este de circa 55 de bani. În scenariul prezentat de AEI, dacă o interdicție totală ar fi anunțată și cotațiile europene ar reacționa, acest prag ar putea fi atins într-un interval de aproximativ una până la două săptămâni.

„Din acest punct, 11,50 lei/litru înseamnă încă aproximativ 55 de bani. Dacă ar fi anunțată acum o interdicție totală și cotațiile europene ar reacționa, acest prag ar putea fi atins în circa una până la două săptămâni”, se arată în analiza citată.

Pentru un preț de 12,20 lei pe litru, creșterea necesară este de aproximativ 1,25 lei. Potrivit aceluiași scenariu, acest nivel ar putea fi atins în trei până la șase săptămâni.

AEI condiționează însă această evoluție de trei factori: menținerea restricției, lipsa unei oferte alternative suficiente și transmiterea majorării de pe piața angro în prețul de la pompă.

Organizația precizează că atingerea pragului de 12,20 lei nu este inevitabilă. „Interdicția poate scumpi și țițeiul. Dar ea ar lovi direct piața motorinei”, mai arată AEI.

Evoluția prețului motorinei poate fi diferită de cea a țițeiului. Prețul petrolului Brent ar putea crește ca urmare a altor crize de pe piața energetică. În același timp, rafinăriile americane ar putea reduce achizițiile de țiței dacă își diminuează producția destinată exporturilor.

În aceste condiții, motorina ar putea înregistra o creștere puternică de preț chiar dacă țițeiul nu se scumpește într-o proporție comparabilă, potrivit AEI.

Dumitru Chisăliță consideră că România nu are cum să influențeze o decizie luată de Statele Unite, dar poate pregăti măsuri pentru eventualele consecințe asupra pieței interne.

„România nu poate controla decizia Statelor Unite. Poate însă refuza să fie luată prin surprindere. Guvernul ar trebuie să afle ce volume și ce rute de aprovizionare sunt disponibile, în ce condiții pot fi folosite stocurile și cum vor fi protejate transportul de marfă, agricultura și serviciile esențiale dacă prețul continuă să urce”, a transmis președintele AEI.

Chisăliță a susținut că o creștere a costurilor cu motorina s-ar adăuga presiunilor existente asupra economiei românești.

„Așteptarea pasivă nu este o politică energetică. Riscul nu este că mâine dispare motorina din benzinării. Riscul este ca Europa să găsească motorină doar plătind tot mai mult pentru ea, iar economia României să se confrunte cu a treisprezecea criză din Policriza în care este, să primească încă un șoc de cost”, a afirmat acesta.

Președintele AEI a precizat că, atât timp cât interdicția americană rămâne doar o propunere, nu poate fi stabilit un termen pentru atingerea pragurilor de 11,50 sau 12,20 lei pe litru din cauza acestei măsuri.

„Dacă interdicția rămâne doar o propunere, nu există un termen justificat pentru pragurile de 11,50 sau 12,20 lei din cauza ei. Dacă devine realitate, timpul de reacție se va măsura în săptămâni, nu în ani”, a mai transmis Dumitru Chisăliță.