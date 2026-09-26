Șoferii și companiile din Germania vor beneficia, timp de trei luni, de o reducere a taxelor aplicate carburanților. Începând din octombrie, impozitarea benzinei și motorinei va scădea cu 17 cenți pentru fiecare litru, iar măsura va fi valabilă până la sfârșitul anului.

Decizia a fost aprobată vineri de Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german. Bundesratul, Camera superioară, nu a formulat obiecții, astfel că reducerea poate fi aplicată, potrivit Reuters.

Costul măsurii este estimat la 2,5 miliarde de euro pentru guvernul federal și landurile germane.

Berlinul încearcă astfel să limiteze efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra gospodăriilor și firmelor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Conflictul nu prezintă, în acest moment, semne de detensionare, iar coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz a revenit la măsuri de sprijin pentru consumatori și mediul de afaceri.

Aceste intervenții vin după măsuri temporare adoptate anterior în cursul acestui an.

Germania a redus deja taxele pe carburanți în lunile mai și iunie.

Intervenția precedentă a presupus cheltuieli de aproximativ 1,6 miliarde de euro și a avut un efect temporar asupra presiunilor inflaționiste.

Noua măsură va fi aplicată începând din octombrie, pentru perioada rămasă până la finalul lunii decembrie, cu o reducere de 17 cenți pe litru pentru atât benzină, cât și motorină.