Procurorii i-au imputat lui Igor Dodon un nou episod de corupere pasivă în dosarul „punga neagră”, cunoscut și sub denumirea „Kuliok”. Noua învinuire i-a fost prezentată fostului președinte al Republicii Moldova la ședința din 25 septembrie 2026.

Igor Dodon respinge acuzațiile, iar avocații săi au cerut 30 de zile pentru examinarea ordonanței, relatează Radio Moldova.

Potrivit procurorului Petru Iarmaliuc, noul episod se bazează pe o înregistrare video de 47 de minute, realizată la 7 iunie 2019. Acuzarea susține că, în discuția cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, Dodon ar fi pretins între 600.000 și un milion de dolari, invocând persoane din conducerea Federației Ruse. „I se mai incriminează un episod de corupere pasivă”, a declarat procurorul, citat de Radio Moldova.

Conform TV8, învinuirea modificată vizează două episoade distincte: unul din 4 iunie 2019, când Dodon ar fi acceptat și primit bani prin intermediari, și altul din 7 iunie, când ar fi solicitat alte sume. Procurorii au menținut și acuzația privind organizarea acceptării cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale.

În susținerea învinuirii, acuzarea invocă și documente privind presupuse cotizații înregistrate în contabilitatea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Potrivit declarațiilor lui Iarmaliuc, preluate de Jurnal TV, ar fi fost întocmite bonuri de plată în numele a 161 de persoane decedate și a 585 de persoane aflate peste hotare la data indicată în acte. Procurorul susține că prin aceste documente ar fi fost introduși ilegal în contabilitatea PSRM 485.000 de lei.

Igor Dodon susține că dosarul este fabricat și că probele prezentate de acuzare nu îi demonstrează vinovăția. Fostul șef al statului afirmă că argumentele avocaților și expertiza video ar fi infirmat acuzațiile, iar modificarea învinuirii ar urmări prelungirea procesului. „S-a destrămat totul”, a declarat Dodon, potrivit Jurnal TV. Aceste afirmații reprezintă poziția apărării.

În cadrul aceleiași cauze, procurorii au dispus aducerea silită a lui Adrian Radu, fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit TV8, acesta ar fi prelucrat înregistrările video utilizate ca probe. Următoarea ședință de judecată a fost stabilită pentru 3 noiembrie 2026.

Dosarul „Kuliok” a fost trimis în judecată în octombrie 2022. Procuratura Anticorupție anunța atunci că Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și de organizarea și acceptarea finanțării partidului din partea unei organizații criminale. Potrivit instituției, banii pretinși ar fi fost destinați cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv salariilor, în schimbul promovării unor interese ale lui Plahotniuc și ale Partidului Democrat în negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare. Igor Dodon pledează nevinovat și beneficiază de prezumția de nevinovăție.