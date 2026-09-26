Un burger făcut acasă poate fi la fel de gustos ca unul de restaurant, mai ales dacă alegi carne de vită suficient de grasă și nu o gătești excesiv. Pentru un weekend în care vrei ceva gustos și sățios, combinația dintre burgerul suculent, chifla rumenită și cartofii crocanți cu parmezan este perfectă. Această rețetă merită încercată în zilele friguroase de toamnă.

Pentru 4 burgeri:

600 g carne tocată de vită, ideal cu aproximativ 15-20% grăsime

4 chifle pentru burger

4 felii de cheddar

1 ceapă roșie

1-2 roșii

câteva frunze de salată verde

4-5 castraveciori murați

sare

piper negru

1 linguriță de usturoi granulat

1 linguriță de boia dulce

1 lingură de ulei

Pentru sos

4 linguri de maioneză

2 linguri de ketchup

1 linguriță de muștar

1 castravecior murat tocat foarte fin

puțin piper

Ingrediente pentru cartofii cu parmezan

800 g cartofi

40-50 g parmezan ras

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

1 linguriță de boia dulce sare

piper

pătrunjel verde, tocat fin

Spală bine cartofii și taie-i în felii groase sau în wedges. Dacă au coaja subțire, o poți păstra.

Pune cartofii într-un bol și amestecă-i cu uleiul de măsline, usturoiul zdrobit, boiaua, sarea și piperul.

Așază-i într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat. Este important să nu fie îngrămădiți, pentru a se rumeni și a deveni crocanți.

Coace cartofii în cuptorul preîncălzit la 220°C, timp de aproximativ 35-45 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului.

Cu aproximativ 5 minute înainte să fie gata, presară parmezanul ras peste cartofi și introdu din nou tava în cuptor. Când parmezanul s-a topit și cartofii sunt bine rumeniți, scoate tava.

La final, presară din belșug pătrunjel verde proaspăt tocat.

Împarte carnea tocată în patru porții egale și formează chiftele cu diametrul puțin mai mare decât cel al chiflelor. Acestea se vor micșora ușor în timpul gătirii.

Nu frământa excesiv carnea, deoarece burgerii pot deveni tari.

Condimentează chiftelele pe ambele părți cu sare, piper, usturoi granulat și boia dulce, chiar înainte de a le pune pe tigaie sau grătar.

Încinge foarte bine o tigaie grill sau o tigaie obișnuită și adaugă puțin ulei. Pune burgerii și gătește-i aproximativ 3-4 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime și de cât de bine dorești să fie făcuți.

În ultimul minut, pune câte o felie de cheddar peste fiecare burger și acoperă tigaia pentru ca brânza să se topească.

Amestecă maioneza, ketchupul, muștarul și castraveciorul murat tocat foarte fin. Adaugă puțin piper și omogenizează.

Sosul poate fi pregătit cu câteva minute înainte și păstrat la frigider până când burgerii sunt gata.

Taie chiflele în două și rumenește-le ușor, cu partea tăiată în jos, în aceeași tigaie în care ai făcut burgerii.

Unge partea de jos a chiflei cu sos, apoi adaugă salata verde, burgerul cu cheddar, roșia, ceapa roșie și castraveciorii murați.

Pune puțin sos și pe partea superioară a chiflei și așază capacul.

Servește burgerul imediat, alături de cartofii crocanți cu parmezan și pătrunjel verde.

Alege carne de vită care nu este complet slabă. Un procent de aproximativ 15-20% grăsime ajută burgerul să rămână suculent.

De asemenea, nu presa burgerul cu spatula în timp ce se gătește. În felul acesta pierzi sucurile din carne, iar rezultatul poate fi mai uscat.